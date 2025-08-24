"Felici di accogliere i tifosi pisani in città"

"Siamo molto felici che il debutto in Serie A del Pisa sia nella nostra Bergamo". Felicità per l’inizio di una nuova stagione anche per la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. "Credo che sarà una grande occasione per Pisa e i pisani, e in più troveranno la nostra città ad aspettarli a braccia aperte, con il nostro stadio bellissimo e una squadra che è diventata sempre più importante nel corso degli anni, grazie al grande lavoro della società".

Perché il legame tra Bergamo e l’Atalanta è sempre stato forte e indissolubile, un tutt’uno che sangiuna nerazzurro, proprio come Pisa. "Sono sicura che i mille pisani che arriveranno oggi non vedranno solo lo spettacolo della Serie A, ma troveranno una città viva, vivace, che saprà accoglierli a braccia aperte. Come sapete Bergamo ha una parte storica, la città Alta, una grande zona Unesco, che sicuramente saprà incantare i visitatori. E poi tutta la città bassa, con la zona vicina allo stadio dell’Atalanta, che è un vero gioiello. Negli ultimi anni, grazie anche ai successi dell’Atalanta, Bergamo è diventata una città turistica, sempre più cercata e con grande visibilità. Sono sicura che i pisani che oggi saranno in città rimarrano stupiti dalla bellezza che troveranno.

"Voglio fare, inoltre, il mio più caloroso in bocca al lupo al Pisa per il ritorno in Serie A - conclude la sindaca Carnevali -, che sarà sicuramente speciale per tutti i tifosi. Voglio sottolienare, ancora una volta, la soddisfazione nello stadio che i tifosi che arriveranno oggi potranno vedere, grazie al grande lavoro della società Atalanta".

ia.na.