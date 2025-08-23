La storia a piccoli passi

23 ago 2025
Antonia Casini
Muore in ospedale dopo iniezione di “olio illegale”: scatta l’indagine

“Mirella, 44 anni, deceduta tra sofferenze dopo una puntura iniettata dai Bombaderos”. La denuncia di Regina Satariano, presidente del Consultorio Transgenere di Torre del Lago

Regina Satariano, presidente Consultorio Transgenere

Regina Satariano, presidente Consultorio Transgenere

Pisa, 23 agosto 2025 – “Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone”. Lo denuncia Regina Satariano, presidente del Consultorio Transgenere di Torre del Lago, che da anni lotta contro «questa piaga (che ha lasciato un'altra povera vittima)»: «l’uso di questo olio somministrato dalle persone definite Bombaderos». «Chiediamo alle autorità competenti di indagare su quanto accaduto. Mirella è stata ricoverata d’urgenza a Cisanello «sabato scorso dove è morta perché nessuno l’ha consigliata di rivolgersi subito all’ospedale, è stata portata in gravi condizioni sino alla costatazione di morte il giorno successivo». «Chiediamo che venga fatta luce su questo caso». 

E la squadra mobile di Pisa, acquisita la notizia, ha iniziato a indagare su questa storia proprio oggi, sabato 23 agosto 2025. Fino a ora non era stato presentato un vero esposto, anche perché Mirella non avrebbe familiari in città. Ma le parole pubbliche di Satariano, che è venuta a conoscenza della storia, hanno fatto scattare gli approfondimenti di legge.    

