Polizia, in arrivo 40 agenti in più. Estate più sicura dalla città al mare

Lucca, 13 giugno 2025 – Forze dell’ordine, in arrivo 40 unità straordinarie sul territorio provinciale in vista della stagione estiva. Non solo, già a partire da giugno e poi in autunno, entreranno in pianta stabile nei commissariati del territorio alcuni degli oltre 4500 agenti di Polizia – tra assegnazioni e mobilità – previsti nel piano annuale per il potenziamento degli organici.

Ad annunciarlo è stato il sottosegretario al Ministero dell’interno in quota Lega Nicola Molteni, a Lucca per partecipare al convegno ‘Criminalità diffusa e tutele per gli operatori di Polizia’ organizzato dal sindacato Fsp in San Micheletto. Tra le tutele, appunto, anche quelle appena entrate in vigore con il Decreto Sicurezza, e che prevedono, tra le altre cose, copertura delle spese legali per le forze dell’ordine, pene più severe per aggressioni al pubblico ufficiale, e la possibilità di dotarsi di bodycam.

“Questo non è un traguardo ma è solo l’inizio – ha ribadito Molteni -. Oggi piangiamo un altro uomo in divisa che ha perso la vita mentre faceva il proprio lavoro, e nel 2024 le aggressioni alle forze dell’ordine sono state il 127 per cento in più rispetto agli anni precedenti. A chi dice che il nostro è un ‘decreto liberticida’, rispondiamo che solo attraverso la tutela delle forze dell’ordine possiamo garantire i diritti e la libertà, ma anche la sicurezza durante manifestazioni: i poliziotti, però, non possono diventare punching ball di mascherati che mettono a ferro e fuoco le città. C’è quindi la necessità di affrontare le aggressioni, così come i fenomeni delle baby g an g e dei ‘maranza’, che toccano anche realtà più piccole come Lucca. Per questo abbiamo inasprito le pene, potenziato le tutele per gli agenti, incrementato gli organici e le risorse - 100 milioni all’anno - per le forze di Polizia, ma con l’aiuto ‘dal basso’ dei sindacati vogliamo fare ancora di più”.

Tra i presenti al convegno anche i consiglieri regionali della Lega Elisa Montemagni e Massimiliano Baldini e il sindaco Mario Pardini, che ha ringraziato gli agenti per il costante lavoro di controllo e prevenzione sul territorio.

“È un momento storico delicato – ha detto il primo cittadino -, e se noi istituzioni abbiamo il polso della situazione, è anche per i lavoro che quotidianamente svolgete a servizio della comunità. Anche qui a Lucca, sebbene la situazione sia molto meno complessa che in altre città. Dispiace constatare che su certi temi, come la sicurezza, la politica fatichi a trovare una sintesi più ampia e condivisa”.