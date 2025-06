Sicurezza e ordine pubblico: "Priorità assoluta per il territorio"

Una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato il nuovo questore di Massa Carrara, Bianca Venezia, per un confronto diretto sulle problematiche legate alla sicurezza e all’ordine pubblico che interessano l’intero territorio provinciale. La delegazione era guidata dal deputato Alessandro Amorese, dal coordinatore provinciale Marco Guidi, e dai coordinatori comunali di Massa e Carrara, Massimiliano Fornari e Massimiliano Manuel, dai capigruppo consiliari di Fratelli d’Italia di Massa e Carrara, Massimo Evangelisti e Massimiliano Manuel, nonché dai dirigenti provinciali e comunali Manuela Aiazzi e Valentina Del Monte.

"Si è discusso in particolare del clima di crescente insicurezza che interessa diverse aree della provincia – hanno detto i rappresentanti di FdI – con particolare attenzione alla città di Carrara, in zone come il centro storico, Avenza e Marina di Carrara, dove si moltiplicano segnalazioni di microcriminalità, vandalismo e degrado urbano, con forte preoccupazione da parte di cittadini e commercianti". Fratelli d’Italia ha ribadito che la sicurezza è una priorità assoluta e rappresenta un pilastro fondamentale dell’azione politica del partito e del governo Meloni: senza sicurezza non può esserci una città vivibile, accogliente e attrattiva.

I rappresentanti di FdI hanno ringraziato il questore Bianca Venezia per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. "Nonostante il recente insediamento, ha già dato prova di grande attenzione e consapevolezza rispetto alle criticità del territorio, garantendo il massimo impegno e una stretta collaborazione con tutte le forze dell’ordine. Sicurezza e legalità sono le basi imprescindibili per il futuro delle nostre città. Continueremo a sostenere l’azione delle forze dell’ordine e a farci portavoce delle esigenze dei cittadini".