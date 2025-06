Rinforzi nella polizia: "Ecco altri 18 agenti"

Un passo avanti carico di significati. Più forze nei commissariati della Polizia di Stato significano rinforzi al già importante lavoro che, con grande sacrifici, agenti e dirigenti portano avanti su territori tanto vasti, quando complessi sia per le rispettive criticità che presentano, sia per le loro stesse caratteristiche. L’annuncio arriva dall’onorevole pisano Edoardo Ziello.

"Dopo mesi di lavoro con il sottosegretario, Nicola Molteni sono riuscito ad ottenere un altro grande risultato per la sicurezza della provincia di Pisa – spiega il parlamentare del Carroccio – . Infatti, sono stati inviati altri 18 poliziotti per i commissariati di Pontedera (6) e Volterra (10) che erano a corto di personale e due alla servizio di frontiera". Volterra, ricordiamo, ha attualmente in servizio 19 unità su una pianta organica che ne prevede quarantacinque. I nuovi agenti – si apprende – arriveranno entro i giorni 23-24 giugno. Questo ulteriore innesto consentirà di garantire e potenziare servizi di grande rilevanza. "Questi rinforzi che ho chiesto e ottenuto si aggiungono ai 14 agenti che ho fatto arrivare lo scorso anno – ricorda l’onorevole Ziello per la questura di Pisa e ai 30 militari dell’operazione ’Strade Sicure’ (che ho fatto ripristinare dopo il taglio avvenuto con la Lamorgese e potenziare da 15 a 30)".

"Il mio impegno per la sicurezza della provincia di Pisa continua e ringrazio i tanti che mi scrivono per segnalarmi delle problematiche che affrontiamo e superiamo insieme alle forze dell’ordine – conclude Ziello, sempre molto presente sui territori –. Adesso serve una riforma per eliminare la possibilità di far ricevere degli avvisi di garanzia ai nostri agenti e ai militari che sono obbligati ad usare le armi per garantire la sicurezza pubblica".

C. B.