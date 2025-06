In arrivo più agenti al Commissariato: "Ma la pianta organica resta in affanno"

Un rafforzamento nell’organico del commissariato di polizia che varie forze politiche hanno salutato come un successo, ma che il sindaco descrive solo come una misura neanche sufficiente a coprire i vuoti di organico che si erano prodotti nel corso degli ultimi anni e che avevano creato problemi all’organizzazione del lavoro. Nel mese di luglio giungeranno a Orvieto otto poliziotti del ruolo agenti e assistenti che andranno a coprire una parte dei vuoti creatisi nella pianta organica del personale del Commissariato di piazza Cahen. Negli ultimi anni, infatti, a causa dei continui pensionamenti e dei trasferimenti, si era creata una forte carenza di personale pari addirittura a circa il 30% dell’organico. "Siamo soddisfatti" afferma Vittorio Mari, segretario provinciale della Federazione Sindacale di Polizia, una delle organizzazioni maggiormente rappresentative tra i poliziotti orvietani. "Nei mesi scorsi avevamo lamentato in maniera incessante la difficile situazione in cui era ridotto il commissariato dal punto di vista della carenza di organico; avevamo incontrato esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni ed amministratori; eravamo anche scesi in piazza in piazza ed avevamo coinvolto i cittadini, le cui firme a sostegno della nostra richiesta di assegnazione di nuovi poliziotti per Terni ed Orvieto erano giunte sul tavolo del capo della polizia; ora, finalmente, arriva dai vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza un segnale che va nella direzione da noi auspicata e quindi a breve giungeranno ad Orvieto i nuovi poliziotti". Il vuoto di organico che si era creato negli ultimi anni era così pesante che neanche l’arrivo di otto agenti consentirà di colmare il forte divario al Commissariato: "Per questo motivo – conclude Mari – la nostra attività non si ferma certo qui".

Cla.Lat.