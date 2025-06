Organico Questura . Arrivano otto agenti: "Risposta concreta"

Più forze dell’ordine in città. "Grazie al piano assunzionale varato dal ministero dell’Interno, la squadra mobile della Questura di Prato potrà contare su otto nuovi agenti da mettere al servizio della comunità. Un incremento dell’organico fondamentale per consentire allo Stato di rafforzare il controllo di un territorio con caratteristiche complesse e specifiche come quello pratese. Siamo soddisfatti di questo sostegno concreto da parte del governo", dichiarano congiuntamente Andrea Barabotti ed Elisa Montemagni, parlamentari della Lega.

"Il potenziamento dell’organico – sottolinea il segretario locale della Lega, Luis Micheli Clavier – è frutto di un lavoro costante sul territorio da parte del nostro partito e segue la visita effettuata nelle scorse settimane a Prato dall’onorevole Barabotti: "Tramite gli onorevoli Barabotti e Montemagni abbiamo rappresentato ai vertici del ministero dell’Interno le particolari criticità che interessano Prato, città soggetta a fenomeni criminali peculiari che richiedono attenzione e risposte mirate da parte delle istituzioni nazionali. L’arrivo di nuovi agenti è la dimostrazione che lo Stato c’è".

Sulla stessa linea Claudiu Stanasel, vicepresidente del Consiglio comunale: "Questo importante risultato è il frutto dell’impegno del nostro partito per la sicurezza dei cittadini. A Prato serviva un segnale chiaro, e oggi possiamo dire che le nostre richieste sono state ascoltate. Più agenti significa più controllo del territorio e più serenità per la comunità".

All’unisono, i quattro esponenti della Lega ringraziano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni per l’attenzione concreta e puntuale dimostrata verso il territorio pratese e per l’impegno a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Gli agenti prenderanno servizio alla Questura e andranno a rafforzare gli organici.