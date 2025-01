Da dove passa il Giro d’Italia in Toscana: tocca capoluoghi e paesi, le tappe

Firenze, 17 gennaio 2025 – Quasi un anno dopo l’incredibile vetrina del Tour de France, la Toscana torna ad abbracciare il ciclismo professionistico dei grandi Giri. La corsa rosa, il Giro d’Italia, sbarca di nuovo in Toscana per due tappe e mezzo di grande fascino.

Che faranno ancora una volta da cartolina per la regione e le sue bellezze naturalistiche, dalla costa all’entroterra. Un appuntamento che dunque torna, con la macchina organizzativa dei Comuni e degli enti locali che si è già messa ampiamente in moto per accogliere al meglio la carovana.

Il Giro d'Italia torna in Toscana nell'edizione 2025. Sono tre le tappe che interessano la regione

Tanti i campioni che si daranno battaglia, per uno spettacolo sempre molto amato dagli appassionati a bordo strada. Certamente, serve un’organizzazione attenta per quanto riguarda il traffico. Saranno giorni sicuramente impegnativi per chi si mette alla guida, con possibili interruzioni e chiusure.

Le giornate del Giro in Toscana

La Gubbio Siena

Cronometro Lucca Pisa

Viareggio Castelnuovo Monti

Quattro le giornate del Giro in Toscana: domenica 18 maggio la corsa entrerà nella regione dalla provincia di Arezzo nella Gubbio-Siena di 181 km. Con arrivo appunto nella Città del Palio. Lunedì 19 maggio scatterà un giorno di riposo. Mentre martedì 20 la carovana riprende con la Lucca-Pisa, cronometro di 28,6 chilometri. Mercoledì 21 maggio si ritorna in sella con la Viareggio-Castelnuovo Monti. Partenza dalla Toscana e arrivo in Emilia.

Sarà una tappa spettacolare la nona, la Gubbio Siena, con passaggi che ripropongono il percorso di una classica sempre più apprezzata, la Strade Bianche. E in effetti saranno molti i passaggi nelle campagne senesi. Il gruppo entrerà in Toscana dalla provincia di Arezzo toccando Mercatale, frazione di Cortona e percorrendo la Sp 35 e toccando La Cima, quindi Camucia e Foiano della Chiana. Poi l’entrata in provincia di Siena con il passaggio da Sinalunga, Trequanda, San Giovanni d’Asso e Buonconvento. A quel punto il menu prevede la breve scalata di San Martino in Grana, quindi Arbia, Montaperti. L’arrivo non può che essere in piazza del Campo.

Corsa contro il tempo spettacolare tra Lucca e Pisa. Con un ingrediente in più: la cronometro permette di godere del passaggio dei ciclisti a uno a uno, a intervalli di tre minuti. Uno spettacolo nello spettacolo, che consente di poter scegliere un posto lungo la strada e lì rimanere per tutta la giornata. Sono 28 circa i km con partenza appunto dal centro di Lucca, quindi il passaggio da Porta Elisa e Sorbano del Giudice. Da Pontetetto poi ci si dirige verso il foro attraverso Santa Maria del Giudice. Un lungo falsopiano in salita e, una volta superato il foro, la discesa e l’ingresso in provincia di Pisa con San Giuliano Terme, Asciano e Ghezzano fino all’ingresso in Pisa. Il percorso prevede i lungarni, Ponte di Mezzo, via Santa Maria e l’arrivo all’ombra della Torre di Pisa.

Mercoledì 21 maggio la carovana lascia la Toscana ma con un grande spettacolo finale. La partenza è in riva al mare a Viareggio, sede di tanti passaggi anche della Tirreno Adriatico. Si tratta dell’undicesima tappa, che arriverà in Emilia, a Castelnuovo Monti. Partenza appunto dalla riviera viareggina direzione Camaiore. I corridori effettueranno la salita del Montemagno per poi passare da San Martino in Freddana e quindi da Borgo a Mozzano attraverso la Sp 20. Quindi Fornaci di Barga, Barga e Castelnuovo Garfagnana. Prima di attaccare i 14 km di salita dell’Alpe San Pellegrino. Scollinando, il gruppo lascerà la Toscana. Per tre tappe davvero spettacolari.