Lo sprint degli spot. Il Giro d’Italia di Sofidel . Lucca è già sul podio con i Rotoloni Regina

Conto alla rovescia in vista della tappa lucchese del Giro d’Italia, l’attesa cronometro Lucca-Pisa di 28,6 chilometri che partirà da piazza Napoleone martedì 20 maggio. E intanto sono già partiti in tv gli spot nazionali dove Lucca è già... prima, grazie allo sponsor ufficiale della corsa in rosa, i Rotoloni Regina del Gruppo Sofidel. Si tratta del nuovo episodio della campagna che, legandosi a vari momenti dell’anno, ribadisce di volta in volta il claim storico del prodotto: “I Rotoloni Regina non finiscono mai”. Questa volta lo fa in concomitanza con un’occasione davvero speciale, l’ingresso di Regina fra gli sponsor ufficiali di una delle competizioni più affascinanti e di lungo corso dello sport: il Giro d’Italia.

"Se il trofeo della leggendaria corsa ciclistica si chiama “Trofeo senza fine”, chi meglio degli infiniti Rotoloni Regina può accompagnarne le vicende? Il nuovo spot tv, firmato da Grey, nasce da un paragone tra programmi tv così estenuanti da essere soporiferi e le uniche due cose che, per fortuna, non finiscono mai: le grandi emozioni del Giro e, naturalmente, i Rotoloni Regina. Sul finire dello spot, è il passaggio di un ciclista sullo sfondo dietro il prodotto ad annunciare i Rotoloni Regina come sponsor del Giro d’Italia stesso".

Lo spot è arricchito dalla voce in chiusura del telecronista Riccardo Magrini, che ha raccontato tanti momenti indimenticabili di ciclismo e che anche quest’anno ne descriverà curve, ripide salite e duelli tra campioni per conquistare l’ambitissima maglia rosa. Graziano Ferrari, Media Marketing & Sales Director di Sofidel, ha dichiarato: “Nel 2025 Regina è entrata nel mondo delle grandi sponsorizzazioni sportive, diventando Sponsor Ufficiale del Giro d’Italia. L’attività di advertising collegata è stata sviluppata a 360 gradi: oltre alla parte strettamente legata alla corsa rosa (percorso, carovana e villaggio di arrivo) la campagna di Rotoloni Regina presenta un nuovo spot Tv e radio, una campagna stampa e OOH, e una serie di podcast a tema ciclismo. Senza dimenticare i prodotti in edizione limitata vestiti “in rosa”.

Un modo per tornare nelle case degli italiani portando alla loro attenzione il prodotto Rotoloni Regina mediante la chiave ironica che da sempre ci contraddistingue”. La campagna in tv, radio, su digital, stampa e OOH dal 4 maggio al 1° giugno, è stata curata dall’agenzia Grey e prodotta da Hogarth.