Giro d’Italia, si parte da piazza Napoleone. Traffico e sosta: ecco le modifiche

Lucca, 8 maggio 2025 – In centro storico sono previste modifiche per l’allestimento dell’area partenza in Piazza Napoleone: a partire dalle ore 11 di lunedì 19 maggio fino alle ore 22 di martedì 20 maggio, sarà istituito il divieto di transito veicolare, con esclusione dei mezzi di soccorso, dell’organizzazione, delle forze dell’ordine, dei veicoli istituzionali e di quelli autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza.

Le aree coinvolte in questa prima fase comprendono: l’intera Piazza Napoleone (eccetto la porzione ovest e sud fino alle ore 15 del 19 maggio), Piazza del Giglio, Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e la Discesa delle Mura Urbane), il Viale delle Mura Urbane interessato dal percorso di gara, Piazza Vittorio Emanuele, la Discesa delle Mura Urbane (tra Via Francesco Carrara e Piazza Vittorio Emanuele), Via Francesco Carrara (tra Via San Girolamo e Via Vittorio Veneto), la rampa del Baluardo San Salvatore. A partire dalle 20 del 18 maggio sarà istituito il divieto di sosta nella porzione centrale del parcheggio Palatucci, garantendo tuttavia la viabilità di collegamento tra la porzione sud e l’uscita del parcheggio.

A partire dalle ore 15 del 19 maggio e fino alle ore 22 del 20 maggio, i medesimi provvedimenti riguarderanno anche Via Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra Via Burlamacchi e Via Vittorio Veneto), Via Vittorio Veneto (tra Piazza San Michele e Piazza Napoleone), Via Beccheria (eccetto carico e scarico), la porzione ovest e sud di Piazza Napoleone, Via San Girolamo (tra Corso Giuseppe Garibaldi e Piazza del Giglio).

Inoltre, per la sola giornata del 20 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, sarà in vigore il divieto di transito veicolare, sempre con le eccezioni già citate, anche in Corso Giuseppe Garibaldi (tra Via del Peso e Via Vittorio Veneto), in Piazza Umberto I, nella porzione ovest di Piazzale Risorgimento, in Via San Girolamo (tra Via Francesco Carrara e Corso Giuseppe Garibaldi), sulla corsia lato Mura compresa tra il parcheggio Carducci e Porta San Pietro, in Via dei Bacchettoni (tra Via della Quarquonia e Via Elisa), in Via Elisa (tra Piazza San Ponziano e Porta Elisa) e a Porta Elisa.

Scatterà invece dalle ore 6 del 20 maggio il divieto di sosta eccetto organizzatori in Piazza della Caserma, nei parcheggi Cittadella e Carducci, mentre in Piazza della Magione il divieto di sosta è anticipato alle ore 10 del giorno 19 maggio. I parcheggi a pagamento di corso Garibaldi tra via del Peso e via del Molinetto saranno riservati ai residenti.