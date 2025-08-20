La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaIl corso base per volontari
20 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Il corso base per volontari

Il corso base per volontari

In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Da...

In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Da...

In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Da...

Per approfondire:

In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Da martedì 9 settembre, presso la sezione Guamo dell’Associazione (Via di Vorno, 9), si svolgeranno le lezioni tenute dagli esperti formatori del Sodalizio di viale Castracani.

Il corso è gratuito ed è finalizzato a formare nuovi soccorritori e volontari per il Settore sociale. È previsto il solo livello base, che preparerà i partecipanti ad effettuare servizi base di trasporto con ambulanza, quali dimissioni o ricoveri, nonché servizi relativi al Settore sociale. Per partecipare al livello base è necessario avere 16 anni, ovviamente previo consenso di genitori o tutori.

Il corso è organizzato in lezioni serali (a partire dalle ore 21) che si terranno presso la sezione Guamo della Croce Verde di Lucca.

Per iscriversi, è sufficiente andare sul sito dell’Associazione (www.croceverdelucca.it) e seguire le indicazioni a video. In alternativa, o per richiedere informazioni, è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 0583 467 713.

Perché fare questa scelta e condividerla? Ecco quattro ottimi motivi come gli stessi promotori ci tengono a ricordare: impari competenze utili per la vita; contribuisci al benessere della comunità; fai nuove amicizie e crei legami e fai la differenza, ogni giorno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata