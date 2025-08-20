Il corso base per volontari

In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Da martedì 9 settembre, presso la sezione Guamo dell’Associazione (Via di Vorno, 9), si svolgeranno le lezioni tenute dagli esperti formatori del Sodalizio di viale Castracani.

Il corso è gratuito ed è finalizzato a formare nuovi soccorritori e volontari per il Settore sociale. È previsto il solo livello base, che preparerà i partecipanti ad effettuare servizi base di trasporto con ambulanza, quali dimissioni o ricoveri, nonché servizi relativi al Settore sociale. Per partecipare al livello base è necessario avere 16 anni, ovviamente previo consenso di genitori o tutori.

Il corso è organizzato in lezioni serali (a partire dalle ore 21) che si terranno presso la sezione Guamo della Croce Verde di Lucca.

Per iscriversi, è sufficiente andare sul sito dell’Associazione (www.croceverdelucca.it) e seguire le indicazioni a video. In alternativa, o per richiedere informazioni, è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 0583 467 713.

Perché fare questa scelta e condividerla? Ecco quattro ottimi motivi come gli stessi promotori ci tengono a ricordare: impari competenze utili per la vita; contribuisci al benessere della comunità; fai nuove amicizie e crei legami e fai la differenza, ogni giorno.