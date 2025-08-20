Prorogati i bandi della Regione

L’Unione Comuni Garfagnana, quale ente capofila per l’attuazione della strategia di area interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese", porta a conoscenza che la Regione Toscana ha prorogato al 5 settembre 2025 la scadenza di tre bandi mirati a sostenere l’innovazione digitale di Cooperative di comunità, Centri commerciali naturali e piccoli borghi. I bandi rientrano nel Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) 2021-27 che, attraverso una Strategia Regionale per le Aree Interne – mutuando l’approccio della Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne (Snai) avviata nel 2014-2020 -, continua ad investire per il rilancio e la crescita dei territori fragili e periferici. L’obiettivo è quello di agevolare la realizzazione di progetti locali, finalizzati a promuovere una crescita e qualificazione intelligente, sostenibile ed inclusiva delle imprese.

"Un’occasione importante per le imprese del nostro territorio – dice la presidente dell’Unione Comuni, Raffaella Mariani – per guidare la trasformazione digitale e permettere di operare in un mondo sempre più veloce e interconnesso, rimanendo competitive sul mercato cogliendo le sfide innovative che le nuove tecnologie impongono".

Il primo bando è diretto alle Cooperative per il rafforzamento dei servizi digitali; il secondo ai Ccn per l’adozione di applicazioni e tecnologie digitali; il terzo interessa le imprese nei Comuni sotto i 5mila abitanti per lo sviluppo di processi di digitalizzazione.

Ulteriori informazioni nella sezione ‘L’Europa sulla Montagna Toscana‘ sul sito di Anci Toscana e [email protected] specificando nell’oggetto ‘Quesito per Op.1 Pr Fesr‘.

Dino Magistrelli