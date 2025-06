Bandecchi si scaglia contro destra e sinistra

Blitz del centrodestra e del centrosinistra contro il presidente (e sindaco) Bandecchi, salta il consiglio provinciale. Gli schieramenti politici ieri non si sono presentati al Consiglio provinciale, facendo mancare il numero legale. All’ordine del giorno era prevista la discussione per il nuovo capo di Gabinetto e del nuovo direttore generale, temi che, a questo punto, saranno trattati nella prossima seduta da convocare.

Toni amari del presidente Stefano Bandecchi che punta il dito contro entrambi gli schieramenti politici. "Credo che centrodestra e centrosinistra siano uniti contro Alternativa Popolare – ha affermato – e contro Stefano Bandecchi. Con il centrodestra c’era un accordo ormai stabilito mesi fa, basta leggere le dichiarazioni della Pernazza. Noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere sull’accordo che riguardava la Provincia". Un accordo che a questo punto secondo il sindaco è venuto a mancare.

Poi l’affondo nei confronti di entrambe le parti politiche: "Loro hanno potuto spendere 800mila euro in più, iniziando dal primo gennaio 2024, noi dovremmo spendere 60mila euro in più in un anno. Queste sono cifre esatte perché io non percepisco stipendio per fare il presidente della Provincia a differenza della Pernazza che prendeva, mi sembra, 97mila euro ed inoltre hanno anche assunto persone per circa 600mila euro di stipendi. Noi non abbiamo bisogno di regalare niente a nessuno. Cosa diversa per il centrosinistra che ha già preso Perugia e la Regione se pur gestendo in maniera “schifosa“".