Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Cronaca“Taser“, Perugia ha rinunciato. Pistole chiuse da mesi in un armadio. La ‘sparalacci’? "Non è una priorità"
20 ago 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
Dopo i casi di Olbia e Genova, in città si riaccende il dibattito per la scelta della giunta Ferdinandi. A luglio una ditta ha mostrato al Comune come funziona la pistola con elastici. Ma da allora più nulla.

di Michele Nucci

Le tre Taser del Comune di Perugia sono chiuse in un armadietto blindato. E lì resteranno. L’amministrazione comunale ha deciso mesi fa di non continuare il progetto avviato dalla Giunta Romizi che dotò la polizia locale di due pistole elettriche (una è di riserva). Era ottobre 2024, quando il regolamento che doveva normare in maniera definitiva il funzionamento di questo strumento di ‘deterrenza’ venne iscritto all’ordine del giorno della Commissione Affari istituzionali: erano trascorsi sei mesi dall’inizio della sperimentazione ed era necessario sancirne il suo definitivo sdoganamento.

Ma quel regolamento non fu mai discusso: la sindaca Vittoria Ferdinandi chiamò a rapporto i capigruppo di maggioranza per capire se andare avanti o meno. E l’orientamento fu quello di fermarsi: e da allora non se ne fece più nulla.

Per la cronaca, l’acquisto delle tre pistole Taser – volute fortemente dall’allora assessore comunale leghista, Luca Merli e dalla maggioranza di centrodestra che guidava l’amministrazione – , costò complessivamente 17.500 euro, ai quali si sono aggiunti altri 1.240 euro per l’armadio blindato necessario alla loro custodia. E lì si trovano ancora. “Le autorità sanitarie hanno evidenziato come uno strumento come quello delle pistole elettriche è utilizzato su soggetti caratterizzati da alterazioni psicofisiche può diventare uno strumento letale – disse lo scorso febbraio la sindaca Ferdinandi –, quindi è dovere di un’amministrazione cercare di sperimentare misure che siano di deterrenza e non comportino un così alto rischio di potenziale letale. Per questo – aggiunse – abbiamo scelto di provare a sperimentare uno strumento già in utilizzo in altri comuni italiani come a Pavia, che è quello della BolaWrap (pistola che ‘spara’ una cordicella che immobilizza il soggetto) che permetterebbe l’immobilizzazione dell’utenza senza aumentare il rischio potenziale di morte".

La pistola ‘sparalacci’ già in sperimentazione a Pavia era dunque il tentativo di alternativa al Taser che Perugia aveva scelto. Da allora si è svolta una riunione alla Sala Rossa con la stessa sindaca, alcuni tecnici comunali e l’impresa che produce la BolaWrap. La stessa ditta ha poi effettuato una dimostrazione del funzionamento dello strumento all’inizio di luglio nella sede della polizia locale. Ma poi tutto si è fermato. Il consigliere delegato alla Sicurezza, Antonio Donato, si limita a dire per il momento che "in questo momento (la sparalacci) non è la priorità". Chissà se anche questa finirà in un armadietto...

© Riproduzione riservata