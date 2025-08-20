Tuffo nella maxi laguna. All’Oasi del Tezio relax tra la campagna

C’era un terreno in vendita a Colle Umberto, vicino al Cape Horse e dirimpetto ai campi ordinati e ben organizzati dell’azienda Carini. Sei ettari di terreno destinati a chissà cosa. E così Antonio Francone e la moglie Tania Brugnami nel 2018 hanno deciso di acquistare quella distesa di campagna ai piedi del Monte Tezio. "Compriamola, mi disse mio marito che di idee ne ha sempre tantissime, qualche cosa ci faremo - racconta Tania -. In effetti in Umbria non c’è il mare e il Lago Trasimeno non è più messo benissimo: ci faremo un parco acquatico destinato a fare notizia".

Ed ecco l’“Oasi del Tezio“. L’investimento è di quelli importanti. Ricadute a cascata anche sul paese, in termini di impatto geografico, economico e sociale. All’Aquapark, inaugurato a giugno, ma ancora da completare con i grandi scivoli e l’area dei giochi d’acqua per i bambini, oltre alla coppia e alla sorella di Tania ci lavorano 8 bagnini e 9 persone al bar. Una ditta esterna si occupa dei lavori di pulizia, manutenzione e giardinaggio.

La struttura è gigantesca. "A ferragosto - dice l’imprenditrice - abbiamo dovuto stoppare le prenotazioni per il tutto esaurito". Sulla terrazza tonda del bar, fornitissimo, ci sono gli ombrelloni e i tavoli, la laguna di circa 1300 metri quadrati, forse la più grande del Centro Italia, è piena di un’acqua trasparente e fresca. Ai bordi e sui prati, 600 sdraio di vari colori e 300 ombrelloni color corda. Ed ancora: spogliatoi con bagni e docce, un bar aperto anche al tramonto per un aperitivo tra amici, minigolf, due campi di beach volley con la sabbia, giochi per i più piccoli. Funzionano anche i centri estivi, una mano santa per i genitori della zona.

Ma quanto costa regalarsi una giornata all’Oasi del Tezio, magari per tutta la famiglia? Ci sono diversi scaglioni a seconda dei giorni feriali e festivi e a seconda dell’età: diciamo che si va da un minimo di sei euro ad un massimo di 10 euro. Il noleggio dell’ombrellone e di 2 lettini parte da 6 euro e arriva a dieci se si vuole il bordo piscina. Sono previsti anche pacchetti famiglia. L’uso del beach volley e del minigolf è a pagamento. Non resta che tuffarsi...