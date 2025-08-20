La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
20 ago 2025
SILVIA ANGELICI
All’Itis Volta spazi più sicuri e confortevoli. Presciutti "Lavori ralizzati in tempi record"

All’Itis Volta sono in fase di ultimazione le opere, del valore di 400mila euro, per la messa in sicurezza mediante la sostituzione di controsoffitti e plafoniere non più performanti. I lavori hanno interessato le aule, i laboratori, gli uffici, l’ingresso e i corridoi di collegamento dell’immobile, (circa 3.800 metri quadri), che risultavano in stato di avanzato degrado. L’intervento, secondo quanto riferisce la Provincia, è risultato complesso in quanto la sostituzione dei controsoffitti riguardano molte zone dell’istituto e oltre alle lavorazioni edili è stato necessario intervenire per il risanamento degli impianti. Affidati ad una ditta locale, i lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti a regola d’arte e in tempi sorprendentemente brevi grazie alla sinergia con le ditte e il personale della scuola che ha collaborato al coordinamento degli spostamenti del mobilio degli uffici e delle aule interessati. Il progetto è stato realizzato con risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. "Un grande lavoro di squadra – commenta il presidente Massimiliano Presciutti - ci ha consentito di rispondere celermente ad un’esigenza improcrastinabile. Grazie a tutto il personale".

ScuolaLavoro