La Provincia fa il punto sull'edilizia delle scuole di Pisa

Pisa, 29 maggio 2025 - La Provincia di Pisa presente nella giornata del 29 maggio a Livorno all'iniziativa organizzata da Upi Toscana "Le Province incontrano gli studenti". "Al netto di tutte le criticità oggettive che presentano i nostri plessi cittadini e sul territorio provinciale, in cui è ovvio che impatti il mancato trasferimento dei necessari fondi statali per l'edilizia scolastica per tutte le Province, come è emerso nella stessa riunione, gli studenti e studentesse per Pisa hanno comunque espresso una generale presa di coscienza dell'impegno del lavoro svolto comunque assiduamente dalla nostra struttura tecnica provinciale, a cui si aggiungono i ringraziamenti della Amministrazione della Provincia di Pisa", afferma il presidente Massimiliano Angori.

"Nei giorni scorsi intanto si è svolto il tavolo dell'edilizia scolastica di Pisa, alla presenza dei Dirigenti Scolastici cittadini, del Comune di Pisa, dell'Università di Pisa e del Dirigente Scolastico del Cpia pisano. Presenti anche rappresentanti di Consigli di Istituto. È stata l'occasione per fare il punto della situazione sugli spazi scolastici in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. In particolare sono emerse alcune criticità in merito al trasporto scolastico che vanno ad impattare sugli orari di lezione e di cui cercheremo di farci carico per l'avvio di settembre comunque tenendo in considerazione il fatto che gli orari delle corse sono disciplinati in un piano complessivo cittadino. Da segnalare che nel corso del prossimo anno scolastico, il Liceo Carducci, oltre che della nuova biblioteca già inaugurata in questo anno, beneficerà anche di alcuni spazi ulteriori presso l'Istituto Toniolo".

"L'impegno della struttura tecnica provinciale è massimo, e anche l'opera di ascolto e dialogo, tanto è vero che nel corso del tavolo sono emerse alcune proposte da parte di rappresentanti dei docenti del Liceo Buonarroti per rintracciare ulteriori spazi, che la stessa struttura vaglierà per capirne la reale fattibilità", sottolinea la Consigliera all'Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti.

"Mi unisco ai ringraziamenti per i nostri tecnici e i nostri uffici provinciali, per il costante impegno e lavoro, con un confronto attivo con tutte le componenti anche sulla programmazione scolastica, elemento fondamentale per la corretta gestione degli spazi a disposizione, per tutti gli studenti e studentesse compresi i ragazzi e le ragazze con disabilità", dichiara la Consigliera Provinciale alle Programmazione Scolastica Maria Antonietta Scognamiglio." Invitiamo tutte le componenti a proseguire con questo importante lavoro di confronto e ascolto attivo". Di seguito uno schema riepilogativo dello stato dell'arte sugli istituti cittadini. SITUAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PISA AGGIORNAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2024 – MAGGIO 2025 LICEO CARDUCCI • Da questo anno scolastico è a disposizione della scuola la biblioteca a seguito dei lavori di adeguamento dell’aerazione ed illuminazione naturale del locale, che hanno consentito anche l’attuazione da parte della stessa scuola del progetto“Biblioverso” presentato nell’ambito del PNRR. Il locale è stato dotato anche di nuove scaffalature. (Investimento complessivo di circa 80.000 euro). • Ampliamento e ridistribuzione degli spazi dell’atrio del piano terra: Durante la scorsa estate sono stati appaltati e realizzati i lavori che hanno consentito di dotare l’Istituto di ulteriori tre aule dall’inizio dell’anno scolastico (Investimento di circa 200.000 euro). • Attraverso la stipula di un contratto di locazione, nel mese di settembre 2024 la Provincia ha messo a disposizione del Liceo altre cinque aule presso il seminario S. Caterina che sommate alle quattro dell’anno precedente portano a nove le aule complessive, compreso l’utilizzo della palestra. La proprietà del seminario ha predisposto il progetto per la realizzazione della scala di emergenza a servizio dell’edificio che al secondo piano ospita le quattro aule utilizzate dal Liceo, i cui lavori sono in attesa del permesso di costruire da parte del comune (pratica presentata lo scorso 20 maggio, ndr). • A seguito del recente trasferimento delle classi ospitate nella palazzina ex aeronautici dell’ITI L. Da Vinci, è stata messa a disposizione del Liceo un’altra aula presso il piano terra dello studentato Toniolo, oltre la struttura sportiva denominata “Geodetica” presso gli impianti CUS Pisa. • Locali ex ANPI: è in corso lo sviluppo del progetto sulla scorta della soluzione condivisa con la scuola, tra le numerose elaborate e proposte dai tecnici della Provincia, che prevede la realizzazione di una biblioteca digitale/multimediale con annessa aula podcast. La soluzione progettuale prevede pertanto la ristrutturazione globale della parte di edificio interessata, con ampliamento della superficie fino al raggiungimento di circa 115 mq lordi interni.

IIS DA VINCI - FASCETTI • Adeguamento della cabina elettrica (ITI da Vinci): lavori nelle fasi conclusive per un investimento di circa 500.000 euro. • Sostituzione dei generatori di calore della centrale termica (ITI da Vinci): lavori conclusi; centrale termica già funzionante dalla scorsa stagione termica (importo investimento circa 450.000). • PNRR - ITI Da Vinci di Pisa – Fabbricato principale 2° lotto: Lavori per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio (Investimento complessivo di circa 7,6 milioni di euro, di cui 150.000 di risorse della Provincia): Lavori in corso. Termine contrattuale 8 marzo 2026. Si registra un significativo ritardo sull’avanzamento complessivo dei lavori. L’obiettivo è di riconsegnare alla scuola l’ala centrale dell’edificio entro il mese di settembre prossimo. • PNRR - ITI Da Vinci di Pisa – Edificio Hangar: Lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza edile ed impiantistica (Investimento complessivo di circa 1,175 milioni di euro, di cui circa 328.000 di risorse della Provincia): Appalto aggiudicato a nuova ditta per scorrimento graduatoria di gara. Lavori consegnati alla ditta il 10 Marzo 2025. Termine contrattuale previsto per il mese di Marzo 2026. Cantiere in fase di allestimento, si attende a breve l’inizio effettivo dei lavori. COMPLESSO MARCHESI TEMI PRINCIPALI • Riorganizzazione delle aeree esterne di pertinenza (regolamentazione della sosta, collocazione isola ecologica, separazione accesso carrabile e pedonale ingresso Buonarroti): nella riunione con i dirigenti scolastici dello scorso 21 maggio presso la provincia sono state illustrate e condivise le soluzioni da sviluppare, in attesa di avallo da parte del Consiglio di Istituto per poi avviare interlocuzione con Amministrazione Comunale di Pisa. • Adeguamento delle vie di esodo nelle aree perimetrali del Liceo Buonarroti: lavori programmati, da realizzare nell’ambito dell’appalto di manutenzione durante il periodo estivo. Matteotti - nuova palestra: Investimento complessivo di circa 5,5 milioni di euro, di cui circa 1,5 milioni di risorse della Provincia. E’ stata approvata la variante del prezzo di contratto per consentire la prosecuzione dei lavori in precedenza sospesi dalla ditta per problemi legati al rincaro dei prezzi dei materiali. Dopo una lunga interruzione, la ditta ha ripreso le lavorazioni nel mese di Aprile 2025. E’ in corso il montaggio della struttura in legno lamellare. La data della conclusione dei lavori rimane tuttavia incerta, presumibilmente non prima della primavera 2026. Rifacimento piazzale parcheggio motorini: i lavori sono stati definitivamente ultimati anche con la segnaletica nel mese di novembre scorso. Russoli • Edificio B: sono stati completati i lavori di consolidamento della volta del vano scala e nell’aula corrispondente al II piano (nuovo pavimento e tinteggiatura). Sono stati completati anche i lavori di ampliamento dell’aula del I piano. • Gli uffici stanno verificando la possibilità di ripresentare il progetto per la realizzazione dell’ascensore esterno per raggiungere il II piano dello stesso edificio B, a seguito della dichiarazione di non interesse culturale da parte della Soprintendenza. Complesso di via Croce • Palestre Sancasciani: è stata completata la fornitura per gli arredi e attrezzature sportive, attivata a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria finanziati nell’ambito del PNRR. • PNRR - Palestre di Via Bovio a Pisa - Riqualificazione e messa in sicurezza (Investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro, di cui 135.000 euro di risorse della Provincia): Lavori conclusi il 16 Maggio 2025. Collaudo da completare. Lo scorso mese di novembre, due della quattro palestre sono state consegnate anticipatamente alle scuole per il relativo utilizzo. • Aree cortile esterno Galilei- Pacinotti: progetto di organizzazione spazi e allestimento di arredi per favorire l’attività didattica inclusiva.