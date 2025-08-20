Sarà ancora Festa dell’Aria. Tre giorni di spettacolo e musica

Ancora su tre giorni, ma si anticipa. Tornano le mongolfiere nel cielo di Capannori: l’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro sta infatti lavorando alla Festa dell’Aria, prevista ne giorni da venerdì a domenica 7 settembre. Accanto al cielo pieno di mongolfiere in volo trova spazio nella consueta manifestazione il nuovo progetto lanciato dall’amministrazione Del Chiaro intitolato "Capannori balla", ovvero l’organizzazione di serate discoteca dove la musica e il ballo saranno protagonisti.

La Festa dell’aria e dello sport, che si articolerà su tre giorni, vedrà nella serata di sabato 6 settembre, dalle ore 22:30 circa, la musica del Dj Set "Balla Italia". Prima del Dj set, inoltre, famiglie, bambini e giovani potranno godere dello spettacolo "Balloon Glow", ovvero lo spettacolo in notturna degli aerostati che si illuminano a ritmo di musica. Tutto ciò fra piazza Aldo Moro, di fronte al municipio e l’area verde sul retro. Ingresso gratuito. Saranno protagoniste del sabato e della domenica tante associazioni sportive del territorio che, in piazza, realizzeranno dimostrazioni e laboratori delle varie discipline per appassionare grandi e piccini.

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione perché anche stavolta riusciamo a coniugare appuntamenti per tutti, famiglie e bambini, e appuntamenti per il divertimento più giovanile – spiega Del Chiaro – si tratta infatti di un’iniziativa attesa dalla cittadinanza perché crea occasioni di socialità e divertimento, soprattutto per i piccoli, grazie all’attività delle associazioni sportive e alla magia che creano le mongolfiere. Con "Capannori balla" allarghiamo la partecipazione anche a una fascia d’età diversa, quella dei giovani, per i quali vogliamo fare molto in questi anni e non soltanto da un punto di vista dei luoghi del divertimento. Sappiamo che gli spazi per i ragazzi nella Piana scarseggiano e infatti Capannori si sta caratterizzando per tanti appuntamenti di questo tipo sul suo territorio. Ci tengo infine a sottolineare che a guidare le scelte della nostra amministrazione, anche in ambito di iniziative, è la volontà di dare a tutte le persone le stesse possibilità di accesso al divertimento. Ecco perché l’evento è interamente gratuito".

Non mancherà infine, l’appuntamento con il mercatino degli artigiani e artisti e con il cibo locale.

Massimo Stefanini