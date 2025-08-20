Elisa, Napoleone e le piante esotiche

Elisa, Napoleone, l’esplorazione scientifica e le piante esotiche. Iacopo Lazzareschi Cervelli chiude le “Tre serate con Napoleone” 2025 al Real Collegio di Lucca (ingresso da via della Cavallerizza), stasera, mercoledì 20 agosto, alle 21,30. L’incontro, a ingresso libero, si tiene nella Sala del Dipinto e sarà incentrato su “L’Europa dei giardini e della botanica fra Impero napoleonico e Restaurazione”.

Lazzareschi Cervelli, storico dell’arte e studioso della storia delle piante e del giardinaggio, racconterà la nascita dell’esplorazione scientifica moderna, il tumultuoso arrivo in Europa delle piante esotiche e lo sviluppo del giardino di paesaggio che vide indiscussa protagonista la principessa Elisa Bonaparte. Da Versailles a Malmaison, da Caserta a Marlia, le rarità botaniche acclimatate ed esibite nei giardini di ‘delizia’ delle case regnanti ben presto si iniziarono a diffondere anche nelle residenze della nuova borghesia grazie alla nascita del vivaismo moderno.

Le ricerche, gli studi e i rapporti con il mondo napoleonico che scaturiscono questa longeva manifestazione (la prima edizione è del 2007 a Villa Bottini) sono da ricondurre al progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa”, ideato da Roberta Martinelli e realizzato con il sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Le Serate Napoleoniche 2025 sono realizzate con il contributo del Comune di Lucca nell’ambito del calendario “Vivi Lucca” e grazie alla collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini, del Liceo Musicale A. Passaglia di Lucca e de Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Martinelli è corrispondente per la Toscana occidentale.

Ingresso libero, accesso da via della Cavallerizza.