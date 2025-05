Incontro al femminile: Mimì Pecci Blunt e la Parigi degli ‘Anni folli’

Mimì e la Parigi degli ‘Anni folli’. La donna alla quale è ispirata l’ultima collezione di Dior è protagonista dell’appuntamento di domani di “Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile”. A cura dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana Aps. Alle ore 11, negli spazi della Limonaia Nord, Villa Reale ospita Simonetta Giurlani Pardini, curatrice dei testi e delle ricerche di archivio della mostra permanente relativa alla contessa Mimì Pecci Blunt, allestita nella Palazzina dell’Orologio.

Nella Parigi degli “Anni folli”, in quello straordinario fermento artistico e intellettuale, Mimì Pecci conobbe e sposò Cecil Blumenthal. La loro magnifica dimora parigina accolse una società cosmopolita di cui facevano parte, aristocratici, artisti e intellettuali. Nel suo salotto si potevano incontrare personaggi come André Gide, Paul Valery, Jean Cocteau o Pablo Picasso. Mimì iniziò così il suo appassionato impegno di mecenate, un ruolo in cui feste e balli venivano considerati come un potente mezzo di comunicazione: grazie a quegli eventi spettacolari gli artisti facevano conoscere il loro talento sulla stampa internazionale.

Nel 1930 Mimì (nella foto) organizzò quello che fu definito dalla rivista Vogue “il Ballo più spettacolare delle notti parigine”: Le Bal Blanc. Durante l’incontro saranno mostrate immagini provenienti immagini dall’archivio fotografico di Villa Reale. Elisa Bonaparte Baciocchi e Anna Laetitia Pecci Blunt hanno entrambe abitato Villa Reale, per questo gli incontri sono dedicati ai momenti storici vissuti delle due donne ed al ruolo che ebbero nella società.

Al termine delle conferenze il pubblico sarà ospitato per un caffé o un té freddo al Café vista lago. Chiuderà la serie, domenica 6 luglio, alle 11, l’incontro con Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini: un confronto tra Mimì ed Elisa proprio nel campo della moda.