Notte bianca... e cultura. Musei e palazzi aperti

Conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, che sabato 30 agosto torna con l’edizione numero 12 della sua storia. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Castagneto Banca 1910, Associazione Luccasenzabarriere, A.Bi.Lis, Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, Enegan, Nuova Comauto, e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, mette in cartellone anche quest’anno un ricco programma di aperture straordinarie di musei e palazzi per le quali – a differenza delle visite guidate – non occorre la prenotazione.

Fra le gradite conferme, la presenza dei musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, a cui si uniscono la Domus Romana, il museo della Cattedrale di San Martino, le torri civiche Guinigi e delle Ore, il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci, le Casermette sulle Mura di San Paolino, San Pietro (l’unico sito del programma per il quale è gradita la prenotazione) e San Donato (dove ha sede il Museo della Zecca), il Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e la Chiesa di San Salvatore con l’archivio storico della Misericordia di Lucca. A questo elenco si sommano a Palazzo Guinigi le due mostre “Da Picasso a Warhol – le vynil cover dei grandi maestri” e “Antonio Bueno – fenomenologia di una neo retroguardia”, a cura di Stefano Sbarbaro.

Nella ex Cavallerizza invece la possibilità di visitare la mostra “Immagina l’inutile”, a cura di Immagina Festival.

Tra le grandi novità di quest’anno, a Palazzo Sani la mostra di foto e cimeli dedicata agli 80 anni di Confcommercio, a cura di Benedetta Taddeucci. Per alcune di queste aperture straordinarie è previsto il pagamento di un biglietto, mentre altre saranno a ingresso libero.

A tale proposito Confcommercio che tutte le informazioni sui singoli eventi proposti – comprese quelle sugli orari – si trovano sulla brochure ufficiale della Notte Bianca, scaricabile dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it. Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione “Notte Bianca Lucca”.