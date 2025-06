L’omaggio a Giovagnini. Concerto per ricordarla

Serata in musica quella di oggi con due festival estivi protagonisti. Prende il via in città il Terre d’Arezzo Music Festival 2025. Il Festival giunge alla ventesima edizione, con oltre trenta eventi diffusi nel territorio dell’intera provincia in programma da stasera al 24 agosto. Stasera nella Basilica di San Francesco alle 20.45 prolusione storica, artistica e musicale prima del concerto alle 21,15 "Monteverdi e Bach" con Ilaria Loatelli e Andrea Trovato ai clavicembali e il Quartetto d’Archi Sincronie. Domani alle 21,15 Musica nel chiostro di palazzo comunale ad Arezzo con l’Omaggio a Chopin di Gianluca Luisi al pianoforte.

Questa sera alle 21 il borgo di Pozzo della Chiana ospita invece la serata in omaggio alla cantante Valentina Giovagnini scomparsa 16 anni fa. Durante il concerto, si alterneranno artisti che si sono distinti nelle passate edizioni del "Premio Valentina Giovagnini", come Gaia Mazzoli, Gloria Galassi, e Giorgia Bazzanti. Si esibirà anche la sorella Benedetta, finalista di The Voice 2014, Sanremo Social Day 2012 e del Contest autoriale "Genova per voi". Benedetta canterà brani tratti dagli album di Valentina e sarà accompagnata da Paolo Dioni, Carlo Ballantini, Riccardo Lanzi, Marco Pezzola, Maurizio Assili, Stefano Bellacci, Andrea Cetica, Allessai Massaini, Filomena Di Curzio e Marco Tizzi. L’evento vedrà come ospite speciale Chiara Galiazzo che interpreterà i successi della Giovagnini oltre che una versione rivista de "Il passo silenzioso della neve" brano simbolo della cantante. Presenta Elisa Pieschi violoncellista e conduttrice tv. L’evento si inserisce nel cartellone della prima edizione di Estate in Armonia che prosegue fino a domenica a Pozzo della Chiana.