Arezzo, 24 giugno 2025 – Il 27 giugno alle ore 21 il borgo di Pozzo della Chiana ospita una serata in omaggio alla cantante Valentina Giovagnini scomparsa 16 anni fa. Durante la serata, si alterneranno Artisti che si sono distinti nelle passate edizioni del "Premio Valentina Giovagnini", come Gaia Mazzoli, Gloria Galassi, e Giorgia Bazzanti. Si esibirà anche la sorella Benedetta, finalista di The Voice 2014, Sanremo Social Day 2012 e del Contest autoriale "Genova per voi". Benedetta canterà brani tratti dagli album di Valentina e sarà accompagnata da paolo Dioni, Carlo Ballantini, Riccardo Lanzi, Marco Pezzola, Maurizio Assili, Stefano Bellacci, Andrea Cetica, Allessai Massaini, Filomena Di Curzio e Marco Tizzi. L'evento vedrà come ospite speciale Chiara Galiazzo che interpreterà i successi della Giovagnini oltre che una versione rivista de "Il passo silenzioso della neve"brano simbolo della compianta cantante. A presentare la serata Elisa Pieschi nota violoncellista e conduttrice televisiva.