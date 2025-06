Eleonora Strino e ’Cocco’ Cantini. Il grande jazz arriva nel Golfo

L’ultimo appuntamento stagionale del festival “La voce di ogni strumento” di Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è con il grande jazz. Mercoledì alle 21.15 a Follonica, nel reparto Carabinieri Biodiversità, va in scena “Grandi maestri & Giovani talenti” con Eleonora Strino alla chitarra e Stefano Cocco Cantini al sassofono. Open act dei giovani musicisti Gabriele Milani (tromba), Emanuele Ferrone (pianoforte), Luca Tonini (contrabbasso) e Alessandro Chiavoni (batteria). La serata sarà dedicata all’associazione Skeep.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-jazz-maestri-e-giovani-talenti/251202 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad. I biglietti saranno in vendita anche in sede di concerto.

Eleonora Strino è riconosciuta dalla critica come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama jazz internazionale. Nel 2023 è uscito in tutto il mondo il suo libro didattico “Bebop Scales for Jazz Guitar” e il suo primo album da band leader, “I Got Strings”, registrato dal vivo a Berlino con due leggende del jazz: Greg Cohen al contrabbasso e Joey Baron alla batteria. Stefano Cocco Cantini dai primi anni ‘70 suona con numerose formazioni jazz, eseguendo concerti e registrando dischi con importanti case discografiche. Ha suonato in tournée in Italia e all’estero con artisti come Phil Collins, Raf, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Alejandro Sanz e Ivana Spagna. Ha inciso colonne sonore di film: è suo il sassofono solista del film “Stregati” di Francesco Nuti.