“And festival - Festa del Fantin”. Il momento del teatro di strada e del circo contemporaneo

Tre giorni, circa 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli di teatro di strada e circo contemporaneo, laboratori, musica, sport urbani, racconti, giochi, e appuntamenti itineranti da incrociare nelle piazze e nelle strade del centro città, con compagnie nazionali, internazionali e realtà del territorio. Torna dal 4 al 6 luglio “And festival - Festa del Fantin”, un progetto di Artificio23 dedicato al teatro di strada e al circo contemporaneo, organizzato con il Comune della Spezia e realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, in collaborazione con l’associazione culturale Aria. Tutto gratuito. "Stiamo cercando di dare un’anima a questa città e stupire i più piccoli – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – che vogliamo abbiano sempre più occasioni per divertirsi ed essere stimolati".

I giardini storici, in particolare il Palco della Musica ospitano la compagnia francese Terre à Terre, sopra e sotto una grande struttura aerea circolare, venerdì 4 alle 19.30 e sabato 5 e domenica 6 luglio alle 20. Dalla Spagna, Mr Copini arriva in piazza Verdi con la sua motocicletta e uno spettacolo circense dall’anima rock (‘The Herock’ venerdì 4 alle 21.30, sabato 5 alle 22.15 e domenica 6 alle 21). In prima nazionale ad And Festival, ‘Et Alors?’ della compagnia italo-franco-cilena Collectif NousDeux, una storia che combina la scala acrobatica e la giocoleria, in piazza Verdi venerdì 4 alle 21 e sabato 5 alle 19.30. Dall’Argentina, la compagnia Cia Rumba porta in scena le acrobazie di ‘Nostalgia’ (venerdì 4 in piazza del Bastione allee19 e in piazza Verdi ore 22.30, sabato 5 in piazza Verdi ore 21). Nelle giornate di sabato 5 alle 21.30 e domenica 6 alle 22, piazza Verdi ospita il duo acrobatico argentino manoAmano con ‘Kinematos’ e la loro struttura aerea, per volare oltre 6 metri dal suolo. Sabato 5 alle 18.45 al Camec, in prima nazionale, ‘Scia’ di Lunella Cherchi, con il sostegno di Claudia Rifaldi, una performance di danza contemporanea e pittura. "L’idea è di farlo diventare un festival non solo per divertire turisti e residenti, ma anche attirare persone da fuori", dichiara Leonardo Pischedda, direttore artistico di Artificio23, rendendo merito a chi ha organizzato la manifestazione, Alessandra Traini, Eleonora Rossi e Beatrice Conte. Ad animare i luoghi del festival quest’anno anche Radio Rogna con FurgoMytho, il furgone che farà da colonna sonora ad And, tra voci, interviste, musica e intrattenimento, venerdì 4 ai giardini storici dalle 18.30 alle 21 e domenica 6 in piazza Verdi dalle 18.30. Ma poi, molto molto altro.

Marco Magi