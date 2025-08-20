Volontari della Pubblica assistenza al ’Giubileo dei giovani’ a Roma

Sono rientrati nei giorni scorsi i militi della Pubblica Assistenza di Vezzano che hanno partecipato a Roma e Tor Vergata al ’Giubileo dei Giovani’. Quattro volontari, un’ambulanza insieme ai colleghi di Lerici, hanno prestato servizio giorno e notte, con il coordinamento di Anpas.

Il ’rientro alla base’ è avvenuto subito dopo smantellamento delle strutture. La squadra di protezione civile di Vezzano, affiancata da un team di primo soccorso a piedi e dall’ambulanza, hanno operato a Tor Vergata e nel centro di Roma dove si sono riuniti moltissimi pellegrini, la stima è di un milione di presenze per una settimana di preghiera, fede e condivisione. Le squadre, attivate come contingente di Anpas Liguria nella colonna mobile nazionale di Anpas si sono concentrate nella Capitale fino al giorno conclusivo con l’appuntamento finale della Santa Messa di Papa Leone XIV a Tor Vergata.

Un’esperienza indimenticabile per i volontari che vi hanno preso parte: "Assistenza e soccorso, ma anche amicizia e condivisione di un evento con ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo" hanno raccontato di ritorno, "Non capita tutti i giorni di fare assistenza a piazza San Pietro, vedere il Papa, sentir parlare tante lingue diverse: è una grande emozione esserci stati".