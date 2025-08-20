Rifiuti, problema irrisolto: "Ma si parla solo di guerra"

"Abbiamo il problema dell’abbandono dei rifiuti, ma in consiglio comunale ci sono più mozioni sulla guerra che sui temi del territorio...". E’ la critica di bilancio annuale dall’insediamento del consigliere di opposizione Simone Marcobello che sostiene, come a suo avviso, molte promesse siano state disattese da parte dell’amministrazione comunale: "È passato ormai un anno dall’insediamento della giunta ma le problematiche del comune di Arcola continuano a essere sempre all’ordine del giorno". Marcobello polemizza sostenendo come da parte del Pd arcolano siano state presentate più mozioni sulla guerra che sui tanti disagi patiti dal territorio dei quali si fa portavoce.

"In consiglio comunale avvengono sterili attacchi a rotazione a governo e regione con ben poche motivazioni, visto i sostanziosi arrivi di fondi per la manutenzione a strutture e istruzione". Nota dolente il settore sport secondo Marcobello: "Non si riesce a fornire progetti di impianti tali da ricevere interesse e dove quindi la casella fondi resta sempre a zero. Resta poi prepotentemente all’occhio per noi arcolani che le falle su gestione e controllo del territorio restano tali".

Una problematica che Marcobello aveva già esposto riguarda gli abbandoni della immondizia in giro per l’abitato: "Registriamo lo scarso servizio sui ritiri porta porta, in primis in aziende di generi alimentari dove ovviamente si fanno molti scarti. Per non dimenticare gli operatori dello spazzamento costretti a coprire spesso due turni per mancanza o cattivo uso del personale, ovviamente non riuscendo a garantire il servizio completo che viene pagato dal comune a Iren". Eppure, conclude Marcobello i cittadini "pagano profumatamente servizi di porta a porta di spazzamento e ritiro sfalci e ingombranti che poi non viene svolto del tutto, e non davvero a causa degli operatori delle ditte. Domando: il Comune in tutto questo dov’è? Forse sarà il caso di tornare a parlare presto di cassonetti intelligenti con riconoscimento e isola ecologica tra Arcola e Vezzano".

Cristina Guala