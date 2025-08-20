Abusivi negli arenili, blitz della polizia locale

Blitz della polizia locale di Levanto contro il commercio abusivo sulle spiagge. Ieri mattina, il comando locale ha rintracciato e perquisito alcuni nascondigli di merce destinata alla vendita abusiva da parte di ambulanti e, con il supporto logistico degli operai e dei mezzi dell’ufficio tecnico comunale, prelevato e sequestrato tutto il materiale ritrovato. Si tratta di una ventina di ombrelloni, una quindicina di teli da mare, alcuni striscioni e oggetti destinati alla realizzazione di monili e collanine.

L’intervento ha interessato vari punti dell’arenile, soprattutto in corrispondenza di infrastrutture sotto le quali o all’interno delle quali è possibile ricavare dei nascondigli. Al momento del blitz nessuno dei venditori abusivi era presente. "L’intervento fa parte dell’attività di controllo che le forze dell’ordine che operano sul nostro territorio conducono periodicamente, sia autonomamente che in seguito a segnalazioni dei cittadini – spiega il sindaco Luca Del Bello –. Il fatto che non venga data evidenza a ogni singola operazione non significa che l’amministrazione non presti attenzione alle criticità create dal commercio abusivo. Anche per questo modo sobrio di condurre le operazioni, ringrazio la comandante Erika Rossi e i suoi agenti".

La merce sequestrata verrà donata alle associazioni impegnate in iniziative di beneficenza.