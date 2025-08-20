Le offerte aperte nel settore nautico

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia della Spezia. Per info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it

2 ELETTRICISTI Società specializzata in impianti di automazione e carpenteria leggera ricerca 2 elettricisti. Le risorse dovranno occuparsi dell’installazione, manutenzione, riparazione di impianti di automazione accessi (cancelli). Si richiedono almeno 5 anni d’esperienza nel ruolo di elettricista in genere. Si richiede inoltre possesso patente B e preferibile età non superiore ai 50 anni. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Possibili brevi sporadiche trasferte in regione. Sede Spezia. Offerta 60265

1 CUCITRICE TESSILE Si ricerca per conto di azienda nella produzione e manutenzione vele un cucitore/cucitrice tessile. Richiesto utilizzo macchine da cucire industriali e preferibile esperienza nel ruolo. Richiesto mezzo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro. Si offre inquadramento contrattuale in base ad esperienza e capacità del candidato. Luogo di lavoro Santo Stefano di Magra, località Pratolino. Offerta 60239.

1 FALEGNAME Società operante nel settore nautica legno ricerca falegname/aiuto falegname. La risorsa si occuperà di svolgere lavorazioni e rifiniture in teak sulle parti esterne di imbarcazioni. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni, capacità di utilizzo dei principali macchinari e strumenti per lavori di falegnameria. Luoghi di lavoro: cantieri della Spezia, Ameglia, Marina di Carrara. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni, buona volontà, essere automuniti. Si offre contratto a tempo determinato con durata da stabilire. Full-time. Offerta 60225.