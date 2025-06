Camerieri, baristi e addetti pulizie

Occasioni pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Info e candidature su https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CAMERIERE. L’Ente Bilaterale del Turismo di Spezia ricerca per hotel a Portovenere 1 cameriere ai piani con esperienza. Si offre contratto a termine. Offerta 59721.

ADDETTO PULIZIE. Palestra nel Comune di Vezzano ricerca addetto servizi di pulizie. Si richiede esperienza. Preferibile possesso di titoli per agevolazioni contributive. Tempo determinato o indeterminato da stabilire. La palestra è aperta anche sabato, domenica ed alcuni festivi. Offerta 59703.

1 BANCONISTA. Supermercato in Portovenere cerca banconiere per operazioni di taglio, pesatura, confezionamento e consegna ai clienti di formaggi, salumi, pane e piatti pronti. Necessaria esperienza. Si offre tempo determinato stagionale da giugno a metà settembre. Offerta 59698

1 AIUTO BARISTA. Bar ricerca aiuto barista o apprendista barista. Si richiede esperienza anche minima nelle mansioni, non qualificante per eventuale apprendistato, per il quale si richiede anche età compresa fra i 18 ed i 29 anni. Richiesta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato professionalizzante. Sede Spezia. Offerta 59695

1 FATTORINO. Per azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori auto si ricerca un fattorino addetto alle consegne a Spezia e provincia, Massa Carrara e provincia e zona Tigullio. Patente B e mezzo proprio per raggiungere il magazzino dove gli verrà consegnato il mezzo aziendale per le consegne. Preferibile età non superiore ai 50 anni. Tempo determinato dal lunedì al venerdì di 4 mesi circa, prorogabile. Offerta 59513