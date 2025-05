Un toscano entrerà in Toscana con la maglia rosa: Giro, che successo e che tifo per Ulissi

Donoratico (Livorno), 17 maggio 2025 – Coronare il sogno a 35 anni, dopo tante vittorie e soddisfazioni. Che non hanno mai compreso però la maglia rosa al Giro d’Italia. Diego Ulissi riesce nell’intento e vestirà, nella nona tappa, quella tra Umbria e Toscana, la maglia del primato. Un sabato difficile da spiegare per le grandissime emozioni provate dal corridore dell’Xds Astana Team.

Nell’ottava tappa va in fuga insieme ad altri. Non vince (la frazione va a Plapp della Jayco Alula) ma nel gioco della classifica e dei tempi finali riesce a soffiare il primato a Primoz Roglic, che l’aveva conquistata il giorno prima. E così un toscano entrerà in Toscana in rosa. In una tappa, la Gubbio-Siena, particolarmente spettacolare, con anche una serie di sezioni di sterrato.

Ed è gioia intanto in provincia di Livorno. A Donoratico, a Bolgheri e in tutta la Val di Cornia Diego Ulissi è un’istituzione. Lo vedono abbastanza spesso allenarsi da quelle parti, in particolare sul mitico viale dei Cipressi. Certo non con la stessa frequenza di un tempo, visto che Ulissi vive stabilmente in Svizzera con la famiglia (la moglie e le due figlie) da ormai diversi anni. Ma il cuore è sempre lì in riva al mare della provincia di Livorno.

Diego Ulissi all'arrivo di Castelraimondo, nelle Marche: per il 35enne toscano prestigiosa prima maglia rosa in carriera

E adesso in Toscana è festa. Sarà uno spettacolo per le migliaia di tifosi attesi sul percorso (da non perdere i passaggi sterrati, tutti in provincia di Siena). Per Ulissi un orgoglio vero riuscire a entrare nella sua regione con il simbolo del primato vestito per la prima volta. E chissà che in questa frazione, lunga 181 km non riesca a mantenere la rosa e arrivare così alla cronometro Lucca Pisa ancora al primo posto in classifica.