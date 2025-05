Da dove passa il Giro d'Italia: tappa Gubbio Siena. Strade, orari, tabelle

Gubbio, 17 maggio 2025 - Da Gubbio a Siena, attraversando paesaggi da sogno. Il Giro d'Italia tocca l'Umbria e arriva in Toscana. La nona tappa si preannuncia spettacolare, con tanti passaggi televisivamente splendidi, che una volta di più saranno uno spot per luoghi amati dai turisti di tutto il mondo. Le campagne umbre e toscane saranno protagoniste. Appuntamento domenica 18 maggio, con partenza della tappa alle 13 da Gubbio. Sono 181 i km che i corridori dovranno affrontare. Con arrivo in piazza del Campo a Siena: ultimi km che ricalcheranno una gara molto amata, quella delle Strade Bianche. Lunedì giorni di riposo, martedì la tappa a cronometro Lucca Pisa. Mercoledì la carovana ripartirà da Viareggio, con arrivo in Emilia.