Le tappe, i campioni e le città protagoniste. La Toscana accoglie il Giro d'Italia, come prepararsi al meglio

Firenze, 17 maggio 2025 - L'ingresso in Toscana dovrebbe avvenire intorno alle 14,30 di domani, domenica 18 maggio. Molto dipenderà dall'andatura che i corridori decideranno di tenere nella prima ora e mezzo di gara. Dalla provincia di Arezzo, Cortona Camucia, fino agli sterrati delle Crete Senesi, in un percorso che, almeno nel finale, ricalcherà da vicino quello della celebre Strade Bianche. L'arrivo in piazza del Campo, passando per il terribile strappo di Santa Caterina, potrebbe dare un primo, importante scossone alla classifica generale, ma quel che è certo che per quattro giorni, da domani a mercoledì 21 maggio, lo spettacolo del Giro d'Italia sarà protagonista sulle strade Toscane. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo e non solo.