Giro d’Italia: le modifiche ai servizi bus sul territorio provinciale

Arezzo, 16 maggio 2025 – In occasione della tappa del Giro d’Italia 2025 “Gubbio-Siena” in programma domenica 18 maggio 2025, le modifiche alla circolazione interesseranno anche il territorio provinciale con conseguenti modifiche alle linee extraurbane di at.

Domenica 18 maggio 2025 la corsa della linea LS5 delle 13.10 da Arezzo per Bettolle terminerà servizio in località Renzino nel comune di Foiano della Chiana alla fermata Il Caggio (civico 51) senza raggiungere il capolinea di Bettolle.

La corsa della linea LS5 delle 14:00 da Bettolle diretta ad Arezzo non partirà da Bettolle ma da Renzino dalla fermata Caggio (numero civico 60) alle ore 14.15.

La corsa della linea LS5 delle 15.00 da Bettolle per Arezzo partirà regolarmente dal capolinea ma potrebbe subire ritardi a causa della riapertura ritardata della strada.

Infine, la corsa delle 11.35 della Linea SU4 in partenza da Terontola e diretta a Cortona terminerà servizio alla fermata di Via Dei Mori di fronte al civico 21/D senza transitare dalla Stazione di Camucia.

Per informazioni si invitano i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.