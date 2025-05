Pisa, il Giro d’Italia si avvicina: chiusure e divieti, tutti i provvedimenti

Pisa, 15 maggio 2025 – In occasione della tappa a cronometro “Lucca-Pisa Tudor Itt” del 108° Giro d’Italia, in arrivo martedì 20 maggio, il Comune ha emesso un’ordinanza che regolamenta sosta e circolazione su buona parte del territorio cittadino. Una giornata storica per Pisa, con arrivo dei ciclisti previsto in piazza del Duomo, che comporterà ampie modifiche alla viabilità. Scuole e università resteranno chiuse. Dalle 8 alle 20 del 20 maggio – o comunque fino al termine delle operazioni di disallestimento e pulizia, in ogni caso non oltre le 23 – sarà vietato il transito e la sosta veicolare lungo tutto il percorso della gara e sulle strade limitrofe. Interdetti anche i passaggi pedonali e ciclabili durante il transito dei corridori, con attraversamenti controllati attivi prima delle 13 e dopo le 17.30. Il percorso della tappa prevede l’ingresso a Pisa dalla Vicarese (Sp2), quindi: rotatoria Lepri, via Volpi, rotatoria Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, ponte di Mezzo, Lungarno Pacinotti, via Santa Maria e piazza del Duomo.

Diverse strade saranno chiuse anche nei giorni precedenti. I divieti di sosta e transito scattano già da sabato 18 maggio in piazza del Duomo (zona arrivo) e piazza Arcivescovado (Tv compound). Dal 19 al 20 maggio, i provvedimenti si estendono anche a via Fazio degli Uberti, via Cardinale Maffi (fino a via San Tommaso), via San Ranierino, piazza dei Cavalieri, via don Gaetano Boschi, piazza Del Sarto e aree limitrofe. Le informazioni saranno presenti anche in loco, segnalate dall’apposita cartellonistica. Solo per la giornata del 20 maggio, il divieto di sosta interesserà: via Rosmini, via Piave, largo Pier delle Vigne, piazza Manin (lato ospedale, compresi taxi), piazza Carrara, via Curtatone e Montanara (fino a via Tanucci), piazza Buonamici, via Paoli, via Galli Tassi, via Ghini e via Discesa Soarta.

Inoltre, sempre tra il 19 e il 20 maggio, saranno temporaneamente invertiti i sensi di marcia: in via don Gaetano Boschi (da piazza Arcivescovado a piazza Cavallotti), via dei Mille (da piazza Cavallotti a piazza Buonamici), via Leopardi, e via della Faggiola (tra via dei Mille e via Dalmazia). Obbligo di svolta a sinistra in via Capponi all’intersezione con via della Faggiola. Il 20 maggio, saranno vietati il transito e la sosta anche in: piazza Carrara (area sosta fornitori), via Piave e strade limitrofe (Team Bus Giro-E), piazza dei Cavalieri (Open Village), via Ulisse Dini, via Consoli del Mare, via Oberdan (sospesa l’area pedonale), via Contessa Matilde (tra rotatoria Poggi e via Piave), Arco del Gualandi, piazza Buonamici e via Paoli fino al civico 9.

Altri provvedimenti: via San Frediano sarà soggetta all’obbligo di svolta a destra su via Tavoleria (eccetto residenti); la corsia riservata ai mezzi pubblici in via Niccolini sarà soppressa dalle 12.30 alle 19 per consentire il passaggio degli atleti; stessa modifica in via Cammeo, sempre dalle 12.30 alle 19, con chiusura della corsia lato est. In via Piave sarà obbligatoria la svolta a sinistra all’incrocio con via Contessa Matilde.