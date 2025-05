Giro d’Italia, ecco le strade che verranno chiuse

La prima cittadina Caterina Campani, ha reso noto le modalità di chiusura delle strade barghigiane che il 21 maggio saranno interessate dal passaggio della Tappa 11. "Proprio ieri - ha detto - è arrivata la comunicazione ufficiale delle misure richieste dalla Prefettura in ordine alla sicurezza durante i momenti del passaggio della corsa". Il Giro d’Italia solcherà le strade del Comune intorno alle 13.30 del 21 maggio. Le strade nel territorio interessate dovranno essere chiuse al traffico 2 ore e mezzo prima del passaggio e dunque dalle 11 e fino al termine di tutti i concorrenti e dei mezzi della corsa. In alcune zone lungo il percorso saranno disposti anche divieti di sosta, come pure ci sarà dalle 8 del mattino il divieto di sosta sul Piazzale del Fosso dove, indicativamente alle 12, è attesa la sosta dei mezzi della "Carovana del Giro" che si fermeranno e faranno spettacolo. Ecco nel dettaglio le strade interessate: SR445 da Ponte all’Ania alla località Due Strade di Fornaci; SP 7 da Loc. Due Strade a salire in direzione Barga; SP 7 Loppia; a Barga Via Zerboglio, Via Bellavista, Via Marconi, Via Pascoli, la SP 7 a Ponte di Catagnana, tutta Via Pascoli sulla SP7 a Castelvecchio e poi il rientro sulla SR445 nel tratto che attraversa il Ponte di Campia. Tutto il tratto barghigiano del percorso sarà debitamente controllato dai Carabinieri e dalla Municipale, ma anche dai volontari delle associazioni che hanno dato la disponibilità a controllare i vari accessi ed incroci lungo il tratto stesso e che l’amministrazione fin da ora ringrazia per la collaborazione.

Per quanto riguarda la giornata del Giro il Comune farà un allestimento sulla terrazza panoramica che porta al parcheggio di Hayange, saranno esposte le bandiere tricolore ed alcuni striscioni. La sindaca invita poi la popolazione e le attività a partecipare allestendo vetrine o comunque a colorare di rosa le strade.

Luca Galeotti