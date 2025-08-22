Cantonieri di paese. Grazie a nuove risorse ne arrivano altri due

Nuove risorse in arrivo per i cantonieri di paese, impegnati quotidianamente sul territorio comunale per tenere pulite e sistemate le strade delle frazioni più distanti dal centro storico, ma anche per realizzare piccoli interventi di manutenzione al verde pubblico, a ringhiere, palizzate, muretti.

Al momento sono in tutto dieci i cantonieri, suddivisi in più squadre: quattro di loro si occupano degli interventi sul verde, mentre gli altri 6 sono impegnati nella pulizia delle zanelle, nello sfalcio dell’erba in alcuni tratti della viabilità comunale , oltre che in tutta una serie di piccoli lavori a favore del decoro.

Ieri mattina l’assessore al bilancio Moreno Bruni ha fatto visita a una squadra che sta lavorando in questi giorni nella frazione di Santa Maria del Giudice, nell’occasione ha annunciato che con l’ultima variazione di bilancio approvata alla fine di luglio l’amministrazione ha stanziato 50mila euro per poter rafforzare ulteriormente il servizio.

“La figura del cantoniere di paese ha avuto un impatto positivo sul territorio – ha spiegato l’assessore Bruni – Gli interventi portati avanti sono tanti e capillari, riuscendo a raggiungere anche i paesi più distanti dal centro. Visto il riscontro importante che abbiamo avuto per questo servizio, abbiamo voluto incrementarlo ancora, e proprio con l’ultima variazione abbiamo reperito nuove risorse in bilancio, che ci consentiranno di poter avere altri due cantonieri da affiancare agli attuali dieci che già operano nelle frazioni“.

Secondo l’assessore si tratta di “un risultato importante, a favore del decoro di tutto il territorio, che abbiamo potuto cogliere grazie al lavoro fatto su un bilancio che è solido, tiene sotto controllo i conti, ma che al contempo investe con vigore a favore della comunità e del territorio nel suo complesso“.