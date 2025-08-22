“Gamb&Ling: fate il vostro gioco”. Sul palco di Castelnuovo la lotta contro la ludopatia

Grande successo per l’evento realizzato dal gruppo teatro Ygramul nella Piazzetta Ariosto a Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito della “Settimana del Commercio”. Alcune pillole dello spettacolo teatrale “Gamb&Ling: fate il vostro gioco” sono andate in scena domenica a Castelnuovo e hanno permesso di rappresentare in modo anche divertente i temi legati alle distorsioni cognitive e le false credenze caratteristiche del gioco d’azzardo come il calcolo delle probabilità di vincita e il ruolo del giocatore, facendo passare messaggi importanti pure nei confronti dei più giovani.

L’iniziativa rientra nel progetto “Azzardatamente Liberi 3.0”, finanziato con le risorse del piano regionale per il contrasto al gioco d’azzardo, fatto proprio dall’Azienda Usl Toscana nord ovest con le Zone distretto della Versilia, della Piana di Lucca e della Valle del Serchio, assieme all’Auser, alla Fondazione Ceis di Lucca, a Crea Lucca e Zefiro. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza attorno al tema del gioco d’azzardo e di sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi legati a questa problematica e ad altre dipendenze comportamentali, promuovendo appunto, soprattutto tra i ragazzi, comportamenti consapevoli rispetto all’azzardo e all’uso degli strumenti digitali.

Hanno partecipato all’iniziativa, tra gli altri, per approfondire i temi veicolati dallo spettacolo e per fornire altre informazioni alla cittadinanza, gli operatori del Ceis di Lucca, la psicologa Mariarosa Giusti e il responsabile del Ser.D della Valle del Serchio Alfiero Arena, confermando la forte sinergia alla base del progetto.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Castelnuovo, che ha permesso di posizionare in maniera adeguata lo stand del progetto, prevedendo anche uno spazio ad hoc per lo spettacolo all’interno del programma della 42esima edizione della “Settimana del Commercio”.

Il SerD della Valle del Serchio in particolare ha sede a Gallicano, in via 4 Novembre. Il numero di telefono di riferimento è lo 0583.729473.