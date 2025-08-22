La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
"La famiglia del diavolo" di Chiara Bimbi al top su Amazon
22 ago 2025
MASSIMO STEFANINI
“La famiglia del diavolo“ di Chiara Bimbi al top su Amazon

Un volume che in poche settimane è diventato un piccolo caso editoriale. “La famiglia del diavolo“, dell’avvocato lucchese Chiara Bimbi, quando è approdato negli store digitali, è entrato subito nella top ten di Amazon nella categoria storie alternative. D’altronde la storia è di quelle intriganti: una saga familiare che scava nelle fondamenta di una casata avvelenata dall’apparenza, in cui tutto non è mai quello che sembra. Segreti indicibili, malcelati dall’ipocrisia dilagante, che raccontano come, di generazione in generazione, la colpa si può accogliere, basta che resti nell’ombra. È un romanzo psicologico che, partendo da un caso di cronaca nera dell’Inghilterra vittoriana, affronta il tema dell’ ipocrisia di una società in cui tutti indossano una maschera, dove tutto è permesso, a patto che non si venga a sapere.

Chiara Bimbi è avvocato da oltre trent’anni e ha scelto di abitare i silenzi e le ferite delle vite altrui con delicatezza. Appassionata di simbolismo e vie occulte insegue da sempre i segni invisibili che intrecciano l’umano al sacro. Scrivere, per lei, è un modo per lambire l’enigma e restituire voce a ciò che giace nell’ombra. Il romanzo ‘La famiglia del diavolo’ è disponibile sia in formato fisico sia in e-book su Amazon e negli store digitali. E si annuncia come uno dei volumi più appassionanti dell’estate lucchese.

