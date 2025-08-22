Segrega e maltratta l’amico, ai domiciliari

TORRE DEL LAGO (Lucca)

Ha respinto ogni accusa, senza sottrarsi a nessuna delle tante domande che gli sono state rivolte dal Gip. Per questo ieri pomeriggio al termine di un lungo interrogatorio di garanzia iniziato alle 10 di mattina e finito attorno alle 13, il giudice Alessandro Dal Torrione ha disposto la scarcerazione di Leonardo Pistoia (foto), il ventenne politico di Torre del Lago che era stato arrestato dai carabinieri lunedì pomeriggio a Porcari con le pesanti accuse di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia ai danni di un giovane di 33 anni con cui da alcuni mesi condivideva un’abitazione. Pistoia, senza neppure attendere il dispositivo, è potuto tornare a casa in regime di domiciliari. Fino a nuova disposizione dovrà indossare il braccialetto elettronico.

Soddisfatto l’avvocato Gabriele Parrini, legale di fiducia di Pistoia. "Il mio assistito – ha detto al termine dell’interrogatorio di garanzia – ha risposto a ogni domanda. Seppur fortemente provato dalla situazione inaspettata che sta vivendo e che ha dovuto affrontare, è rimasto lucido e ha chiarito ogni addebito. Contro di lui soltanto le accuse dell’altra persona, a nostra avviso, non suffragate da adeguati riscontri".

L’arresto operato dai carabinieri scattò nel pomeriggio di lunedì scorso qando i familiari del 33enne, preoccupati dal non riuscire a mettersi in contatto con il loro congiunto, fecero una chiamata al 112. Il giovane riferì ai militari dell’arma di aver subito violenze e vessazioni da parte del ventenne di Torre del Lago che andavano avanti da mesi. Per questo, completati gli accertamenti, i carabinieri arrestarono Pistoia, un giovane politico recentemente salito agli onori della cronaca locale per essere stato il promotore e l’organizzatore di alcune marce contro lo spaccio di droga a Torre del Lago. Un’attività che a suo dire gli costò un’aggressione da parte di un pusher marocchino.