Firenze e la Toscana con Larissa Iapichino: è in finale del lungo alle Olimpiadi, “Mi sono piaciuta”

Parigi, 6 agosto 2024 – E ora Firenze e la Toscana attendono la sfida decisiva per la medaglia. Ottimo esordio per Larissa Iapichino all'Olimpiade di Parigi. L'azzurra, che dovette saltare Tokyo 2020 per infortunio, nel lungo vola a 6,87 con il secondo salto e si prende la qualificazione diretta per la finale superando la misura richiesta di 6,75 dopo aver cominciato con 6,60.

Nella graduatoria complessiva delle due serie delle qualificazioni Larissa è seconda dietro alla statunitense iridata indoor Tara Davis-Woodhall che atterra a 6,90, mentre l'altra grande favorita di questa gara, la tedesca campionessa in carica Malaika Mihambo, piazza un 6,86 al terzo tentativo.

Larissa Iapichino durante le qualificazioni per la finale del lungo allo Stade de France. "Mi sono piaciuta", ha detto ai giornalisti

La finale del lungo donne è in programma giovedì 8 agosto con inizio alle 20. "E' stata una bella qualificazione, mi sono piaciuta io che la mattina odio gareggiare - il commento di Iapichino -, perché sono una tipa da pomeriggio-sera. Ma, a parte gli scherzi, è stato bellissimo perché finalmente sono anche io un'atleta olimpica e in più sono in finale. Ci ho messo tanta grinta ed entusiasmo, e ho pensato a me bambina di sette-otto anni quando sognavo di raggiungere un traguardo del genere. Ora sono in finale e andrò a giocarmela come sempre, con il coltello fra i denti".