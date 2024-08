La Toscana esulta ancora alle Olimpiadi: Taddeucci bronzo nel nuoto in acque libere

Firenze, 8 agosto 2024 – Un’altra medaglia toscana: la fiorentina Ginevra Taddeucci è bronzo nella dieci km di nuoto in acque libere. La ragazza fiorentina raggiunge il podio. La partenza alle 7.30, di buon mattino. Le atlete hanno nuotato in condizioni estreme nella Senna, oggetto in questi giorni di roventi polemiche sulla qualità delle acque.

Per Taddeucci dunque una medaglia che rende orgoglioso il mondo del nuoto ma che rende tanto orgogliosa anche la Toscana. Quella di Taddeucci è la ventottesima medaglia per la spedizione italiana.

Negli ultimi metri l'olandese Sharon van Rouwendaal supera l'australiana Licia Johnson nelle ultime bracciate, dunque l’olandese è d’oro e l’australiana argento. Quindi appunto Taddeucci.