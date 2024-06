Ciclismo, Toscana impazzita per Bettiol: campione italiano per Alfredo Martini alla vigilia del Tour

Sesto Fiorentino (Firenze), 23 giugno 2024 – Quella bicicletta alzata al cielo in segno di vittoria. Quello sguardo verso l’alto in ricordo di Alfredo Martini. E una maglia tricolore che adesso indosserà proprio al Tour de France in partenza da Firenze.

Giornata storica per il ciclismo toscano: Alberto Bettiol, il corridore di Castelfiorentino, ha vinto i campionati italiani alla “Per Sempre Alfredo”, la gara in ricordo del compianto Alfredo Martini, immenso commissario tecnico della nazionale di ciclismo scomparso alcuni anni fa.

Un padre putativo per tanti atleti e in qualche modo anche per Bettiol, atleta della Ef Easypost, che aveva conosciuto da giovanissimo. Bettiol ha tagliato il traguardo in solitaria a Sesto Fiorentino, con una grande azione che lo ha portato ad avere una quindicina di secondi sugli inseguitori, Zambanini e Rota.

L’altro toscano, l’elbano Simone Velasco, detentore della maglia conquistata un anno fa, deve dunque cedere il simbolo del primato. Ma è un bel passaggio di consegne, che onora la Toscana. La maglia insomma rimarrà in qualche modo “in casa” tra i confini regionali.

Gli atleti hanno percorso 228 km con partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino. Una gara certamente non semplice, nervosa, con tante salite che hanno portato i corridori da Calenzano fino al Mugello per poi rientrare verso la piana di Sesto Fiorentino.

Un momento speciale dunque per Bettiol: adesso la maglia tricolore italiana sarà sulle sue spalle nel Tour de France che parte sabato 29 giugno proprio da Firenze. Per il ragazzo di Castelfiorentino un grande onore ma anche una grande responsabilità alla Grand Boucle, dove i tifosi toscani sperano che riesca a piazzare zampate vincenti.

L’ordine d’arrivo:

1 Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) 2 Lorenzo Rota (Intermarché Wanty) 3 Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) 4 Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 5 Davide Formolo (Movistar Team) 6 Giovanni Aleotti (Bora hangrohe) 7 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) 8 Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) 9 Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizané) 10 Diego Ulissi (UAE Emirates Team)