Toscana senza confini alle Olimpiadi: Guazzini oro nel ciclismo su pista con Chiara Consonni

Poggio a Caiano, 9 agosto 2024 – La provincia di Prato e Poggio a Caiano in festa per Vittoria Guazzini. In coppia con Chiara Consonni trionfa nel Madison, una delle discipline più complicate del ciclismo su pista. E la Toscana è di nuovo in festa nel pomeriggio di venerdì 9 agosto per un’altra medaglia che arriva da Parigi. Una festa tra la Toscana e la capitale francese.

Guazzini e Consonni vincono davanti a squadre importanti come Gran Bretagna e Olanda. “La nostra tattica è stata perfetta – dice tra le lacrime davanti alle telecamere di RaiSport – Con Chiara ci conosciamo da una vita”. Proprio l’affiatamento e il lavoro di squadra è stato decisivo.

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini conquistano il gradino più alto del podio nella madison femminile, conquistando 37 punti. La Gran Bretagna conquista 31 punti e i Paesi Bassi 28.

Da tempo Vittoria Guazzini si dedica sia a pista che alla strada, due discipline che pratica insieme. Ha iniziato a sette anni, grazie al suggerimento di un amico di famiglia del padre David, da sempre appassionato di bicicletta. Vittoria Guazzini iniziò nel Velo Club Seano.

Da lì in poi una splendida carriera. Costellata, come per tutti i grandi sportivi, da tante rinunce. Per trovare un buon velodromo dove allenarsi il padre di Vittoria la accompagnava due-tre volte la settimana a Montichiari, in provincia di Brescia. Ore di auto per inseguire un sogno.

Tra le passioni di Vittoria Guazzini, c’è la musica. Suona la chitarra elettrica, all’inizio addirittura in un gruppo, finché gli impegni glielo hanno permesso. Segue il rock e ha, tra i suoi gruppi preferiti, i Coldplay.