Tanta pioggia e cielo grigio per la Tirreno-Adriatico nella tappa tra Toscana e Umbria. Vince Vendrame

Colfiorito,12 marzo 2025 – Dopo la cronometro in Versilia di Top Ganna e la magistrale volata del “gigante” Milan sul rettilineo di Follonica, ecco la tappa presentata come quella per gli uomini di classifica, lunga 239 km e la seconda parte sotto la pioggia, dalla Toscana all’Umbria con arrivo in salita a Colfiorito.

Ha vinto a sorpresa ma con pieno merito, ed è il terzo successo italiano nella Tirreno-Adriatico, Andrea Vendrame che ha messo in fila un folto gruppo del quale faceva parte anche la maglia azzurra di Ganna, apparso vivace e brillante e che aveva provato un tentativo solitario a 3 Km dal traguardo.

Si sono mossi anche Healy, Carapaz e Van der Poel ma senza continuità e quindi nella volata l’imperiosa progressione di Vendrame che ha conquistato la bella vittoria nei confronti di Pidcock, Gregoire, Pluimers e Adrià mentre sesto è giunto il toscano-bolognese Velasco.

CRONACA: Tra coloro che non hanno preso il via, il toscano e campione italiano Alberto Bettiol da tre giorni febbricitante. Subito dopo il via la solita fuga di giornata protagonista il toscano di Monsummano Terme Lorenzo Conforti della VF Group Bardiani CSF Faizané e Davide Bais della Polti VisitMalta già protagonista il giorno prima e leader del gran premio della montagna.

I due dopo un vantaggio massimo di 6’10” vengono raggiunto al chilometro 97. Gruppo compatto per alcune decine di chilometri e traguardo volante di Castel del Piano vinto da Jonathan Milan leader della speciale classifica. Subito dopo la fuga di un altro tandem formato da Pietrobon e de Bondt che a 50 Km dal traguardo vantavano tre minuti e dieci secondi sul gruppo.

A Foligno 25 km al traguardo, il margine dei due attaccanti di tre minuti, mentre inizia la salita verso gli 821 metri del Valico di Colfiorito e si verifica una caduta nella quale restano coinvolti Milan e il suo compagno di squadra Consonni, i due artefici della splendida volta di Follonica. La coppia di testa era raggiunta a dieci chilometri dall’arrivo, ed in salita i vari tentativi non aveva successo così come quello in un tratto in discesa di Ganna. Ed era gioia finale per Vendrame.

Giovedì 13 marzo quarta tappa, con partenza da Norcia e conclusione a Trasacco dopo 189 chilometri.

ORDINE DI ARRIVO 1) Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) Km 239, in 6h28’25”, alla media di Km 36,932; 2) Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Tweam); 3) Romanin Gregoire (Groupama FDJ); 4) Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team); 5) Roger Adrià (Red Bull Bora); 6) Velasco; 7) Fiorelli; 8) Aranburu; 9) Battistella; 10) Ganna.

CLASSIFICA GENERALE: 1) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers); 2) Juan Ayuso (Spa, Uae-Emirates) a 22"; 3) Tiberi a 29" 4) Gee a 34" 5) Cattaneo a 36".