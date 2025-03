Ecco la Tirreno-Adriatico: "Tappa per velocisti, vediamo come è il meteo"

FOLLONICAC’è grande attesa a Follonica per l’arrivo della Tirreno - Adriatico, una città dove il mare sussurra alla sabbia, ma dove oggi e domani arriverà il battito di ruote leggere e veloci intrecciate alla fatica e ai sogni di gloria. Nelle sue 60 primavere, la Corsa dei due mari arriva a Follonica per la quinta volta in 8 anni, sempre nella sua seconda frazione e partendo da Camaiore, così anche oggi, in una tappa di 192 km con start alle 11.25. La carovana entrerà in provincia di Grossseto alle 14.50 dal Bivio di Suvereto per poi toccare il bivio di Massa Marittima, Rondelli e alle 15.13 fare il primo passaggio sotto al traguardo di Follonica posto in via Romagna, sfrecciare per viale Italia, l’Aurelia, Rondelli e arrivare all’adrenalina del traguardo per le 15.34. Il tracciato piatto fa presagire una volata a ranghi compatti ma il meteo e il vento potrebbero cambiare le carte in tavola. E’ lo stesso leader di classifica generale Filippo Ganna, al successo ieri nella prima tappa a crono a Lido di Camaiore, che indossando la maglia azzurra con un bel margine sugli avversari ha detto la sua sulla tappa follonichese per la quale partirà con 22 su Ayuso, 27 su Prince Pejtersen, 28 su Tiberi e 30 su Milan. "E’ uan tappa da velocisti e in questa Tirreno c’è quello più forte al mondo che è Milan - ha detto - credo che voglia far vedere il suo potenziale e confermarsi. Vediamo come si metterà però, perchè dovremmo partire asciutti ma poi trovare pioggia da metà o proprio nel finale. Cercheremo di restare fuori dai casini per non correre inutili stress. Sornioni e guardare alle prossime tappe". E con appunto Jonathan Milan pronto a dare spettacolo e rifarsi del 3o posto dell’anno scorso. "Sono soddisfatto della mia condizione e ho ottime sensazioni - ha detto ieri dopo il traguardo - l’arrivo di Follonica? È una tappa a cui punterò forte". Si potrà vivere il brivido della volata su via Romagna, poi la gioia delle premiazioni e cercare foto e autografi all’Area Mercato dove saranno parchegigati i bus delle squadre. Una magia che per la città comporterà la chiusura delle strade interessate dal passaggio della corsa e quelle adiacenti, con deviazioni e cambiamenti anche nelle corse degli autobus pubblici fino al termine della manifestazione. Per l’Italia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle 13.05 e poi su Rai Due. E domani, lo spettacolo della partenza, con la sfilata dei corridori al foglio firma posto in piazza XXV aprile dalel 8.20 e il via alle 9.30. La Tirreno è la 5a volta che porta i suoi corridori a Follonica. La prima volta nel 2018 con la vittoria di Kittel, poi il 2020 di Ackermann, il 2023 con Jakobsen e Ganna in maglia e l’anno scorso lo sprint di Philipsen e leader Ayuso.Laura Guerra