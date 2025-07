Grosseto-Cina, nasce un ’ponte’: "Ora un futuro pieno di opportunità"

Una missione istituzionale per costruire un ponte. Un primo passo per tessere una serie di rapporti che possano essere il trampolino di lancio per il territorio della Maremma. E’ questo l’obiettivo che Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha cercato durante il suo viaggio in Cina di qualche giorno fa. Ieri mattina è stata l’occasione, in una gremitissima sala del Consiglio comunale, per tirare le fila e raccontare quanti rapporti sono stati creati in quel viaggio. Nella delegazione nella terra del Sol Levante era presente anche il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti. Una relazione che è stata ascoltata dai vertici del mondo associazionistico grossetano dei comparti dell’artigianato (Cna e Confartigianato); del commercio (Confcommercio e Confesercenti); dell’agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura e Cia); dell’industria (Confindustria Toscana Sud); delle costruzioni (Ance) e la Pro loco. In sala anche i vertici di Chelliana, Maam e Fondazione polo universitario grossetano. Il sindaco ha ripercorso i momenti salienti della missione istituzionale e gettato le basi per lo sviluppo futuro degli accordi, anche in termini commerciali. Significativa la delegazione cinese presente in Municipio rappresentata da Xu Jinhua, vicepresidente associazione culturale della comunità cinese del Fujian in Italia; Hu Yinlie, amministratore delegato di Casa mia sicurezza srl e Chen Lin Jian, delegato del Wenzhou Gaoce wine. "Gli imprenditori maremmani, associazioni e enti hanno una grande opportunità – ha detto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Abbiamo gettato le basi per uan proficua collaborazione con aziende enormi, con una realtà che potrebbe portare risorse importanti per il nostro territorio. Continueremo su questa strada". Soddisfazione è stata espressa anche dal Ministro degli esterni, Antonio Tajani, che ha - in un video messaggio - riconosciuto l’importanza del viaggio: "Per Grosseto e non solo si tratta di un agrande risultato – ha detto - Il gemellaggio con Nanping, oltre che avvicinare i poopoli, favorisce la crescita dell’export. Tenendo sempre la persona al centro di ogni progetto". Di opportunità "incredibile per il nostro mercato" parla invece Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio. "Servirà – ha detto – per far conoscere anche in quel territorio tutte le nostre qualità". "E’ un’occasione per pensare globalmente – ha aggiunto Annarita Bramerini di Cna – Le potenzialità sono note. Sta a noi adesso non disperdere tutto". Mauro Ciani (Confartigianato), Andrea Biondi (Confesercenti() e Giulio Gennari (Ascom) hanno sottolineato l’apertura "importante verso un mondo che per le nostre aziende può essere foriero di iniziative. Un ponte necessario per attrarre capitali e investimenti".