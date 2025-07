Festival Argentario. Ossini racconta il K2 e poi Cartoon Music

Parte oggi la seconda edizione del Festival dell’Argentario che fino a domenica proporrà quattro serate a ingresso gratuito, quest’anno nella doppia location di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Con la grande attesa soprattutto per le serate che vedranno protagonisti Al Bano e Nino Frassica. Promosso dal Comune di Monte Argentario, il festival offrirà al pubblico l’occasione di vivere l’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo. Padrone di casa sarà Gigi Marzullo, che ogni sera salirà sul palco per accogliere gli ospiti. Il programma si aprirà oggi alle 21 con il sindaco Cerulli che celebrerà i 160 anni delle Capitanerie di Porto consegnando la medaglia al comandante Francesco Luigi Balsamo. Sul palco di piazza Santa Barbara salirà poi un volto televisivo molto amato, Massimiliano Ossini, che dialogherà con Marzullo sul suo libro "K2. Un passo dalla vetta. Un passo dalla vita": a settant’anni dalla storica prima ascensione del K2, il popolare conduttore di Rai1 racconterà la sua spedizione nella terra dei ghiacci e delle vette impossibili. Alle 21.45 spazio alla musica con "Cartoon music at Summertime", il concerto dei musicisti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia: l’Ensemble di trombe, ottoni e percussioni, fondato e diretto dal Maestro Francesco Del Monte, si esibirà in un repertorio che spazia dall’antico al contemporaneo.

Domani, alle 21.30 a Porto Santo Stefano in Piazza dei Rioni la grande verve comica di Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers, poi sabato di nuovo a Porto Ercole con tutta l’energia di "Sapore di Mare" alle 21.30. Gran finale domenica a Porto Santo Stefano, sempre alle 21.30, con l’attesissimo concerto di Al Bano: il popolare e amatissimo artista si esibirà in piazza, interpretando alcuni dei suoi successi più famosi e raccontandosi al pubblico.

Andrea Capitani