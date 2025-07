Sicurezza e decoro: "Veicoli abbandonati. Il Comune controlli"

Un’interrogazione presentata da Guendalina Amati, consigliera comunale del gruppo Rinasci Arcidosso, evidenziava come "in località Pergole siano presenti da tempo veicoli in stato di abbandono, alcuni privi di vetri e sedili, e presumibilmente senza copertura assicurativa". In particolare sei veicoli per i quali venivano chiesti chiarimenti. Secondo quanto spiegato nell’interrogazione, i veicoli senza assicurazione sono soggetti a sanzioni che vanno da 849 a 3.396 euro, e possono essere sequestrati o confiscati in caso di inadempienza. La consigliera Amati, poi, sottolinea come, in presenza di veicoli abbandonati, le autorità debbano intervenire prontamente per rimuoverli, garantendo il rispetto delle norme e la tutela del decoro urbano. Nel testo dell’interrogazione si evidenzia anche che "nonostante le segnalazioni dei cittadini e le evidenze visive, ad oggi non risultino interventi concreti da parte della Polizia municipale per verificare e risolvere la situazione". La minoranza chiede quindi al sindaco Jacopo Marini "se fosse a conoscenza di questo problema, se siano stati effettuati controlli e quando, e soprattutto se, si intenda agire per ripristinare lo stato dei luoghi, con eventuale rimozione dei veicoli e sanzioni ai proprietari". "Questa interrogazione – dice Amati – si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla legalità e alla tutela del territorio, temi caldi nel dibattito politico locale. La presenza di veicoli abbandonati, spesso privi di assicurazione e di proprietà incerta, rappresenta infatti un problema che va oltre il semplice decoro, toccando aspetti di sicurezza pubblica e di rispetto delle norme". Il sindaco dovrà adesso rispondere alle sollecitazioni della minoranza, secondo la quale la questione dei veicoli abbandonati in località Pergole si configura così come un altro banco di prova per l’efficacia delle politiche di controllo e di tutela del territorio promosse dall’attuale giunta.

Nicola Ciuffoletti