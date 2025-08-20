Madonna, che dichiarazione d’amore. Video-omaggio a Siena e al Palio: "Corsa impossibile da descrivere"

Sarà un po’ kitsch. Un po’ debordante e sopra le righe, come del resto il personaggio. Veronica Ciccone, in arte Madonna, ha fatto della trasgressione una cifra della sua arte. Della vita e del modo di dialogare con il pubblico. Ma il video pubblicato dalla regina del pop sul profilo Instagram, dove riassume le sue vacanze toscane e senesi in particolare, rappresenta un grandissimo omaggio alla nostra città. E anche alla Festa. Sempre più stretta in regole e prescrizioni, compresa invece dall’artista nella ritualità che la rende unica. Sì, Madonna è rimasta affascinata da Siena e dal Palio a cui ha assistito dalla finestra del piano nobile di Palazzo d’Elci, il 16 agosto, per festeggiare i suoi 67 anni. Questo amore l’ha voluto dichiarare (e fissare) in un breve filmato – 50 secondi – e nelle parole del post che lo accompagnano. E che hanno fatto il giro del mondo sul web.

"Il mio sogno, da molti anni, è stato assistere al Palio di Siena che si corre il giorno del mio compleanno, il 16 agosto, dal 1482!", scrive la pop star che ha monopolizzato l’attenzione della Piazza. E anche nel dopo Palio con la cena per pochi intimi al Grand Hotel Continental-Starhotels Collezione, che trova largo spazio nel video. La dichiarazione d’amore continua quando ammette: "Non ci sono parole per descrivere l’emozione, la suspense, e la magnificenza di questa manifestazione! Un vero e proprio rito sacro, assistere a migliaia di persone raccolte in un silenzio assoluto prima dell’inizio della corsa! La corsa stessa è impossibile da descrivere". Poi un cuore rosso, tre cavalli che galoppano ed il saluto: "I sogni di avversano davvero! Buon compleanno a me! Ciao Italia!". Un reel che si è trasformato in straordinaria vetrina pubblicitaria per Siena e il Palio considerato che il profilo instagram di Madonna è seguito da oltre 20 milioni di followers.

Ala città tutto questo non può che fare bene. Perché è da tempo appannata, a tratti troppo grigia. Senza la sua bella anima. E sta cercando la chiave del rilancio. Eppure c’è chi ha osservato solo che il video conteneva le immagini della Carriera – una curva di San Martino e l’istante in cui Drago, Giraffa, Onda e Tartuca sono davanti al palco delle comparse– che avrebbero forse dovuto essere autorizzate dal Consorzio. Il pelo nell’uovo, insomma, considerato il contesto. "Per tipologia e brevità riteniamo che non ci siano margini per poter intervenire, forse nemmeno l’opportunità", le parole del presidente Massimo Bianchi. Che tagliano la testa al toro.

Mentre altre voci – vedi quella di Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Qualivita – evidenziano come "il mancato benvenuto a un’ospite internazionale come Madonna è, prima di tutto, un tema politico. Oggi immagine e comunicazione sono parte integrante dei doveri istituzionali. Non si tratta solo di cerimoniale: il nostro territorio vive della propria immagine, della propria cultura e della capacità di esportare prodotti come vino e turismo. Trascurare questi aspetti significa danneggiare la città. È anche, però, una questione di educazione civica. Per questo dico grazie a Madonna: (anche se lo doveva fare qualcun’altro) sei venuta a Siena, hai pronunciato le parole giuste e hai fatto del Palio – e della città – un palcoscenico internazionale, mettendo la tua immagine al servizio di Siena".

Laura Valdesi